Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Андрій Данилко видав інтимний секрет Ірини Білик

Сьогодні, 13:45

Артист розповів про татуювання співачки

В сьомому ефірі найзагадковішого шоу країни "Маска" зірковий детектив Андрій Данилко розкрив таємницю своєї колеги і подруги Ірини Білик. Виявилося, Народна артистка України має цікаве тату у вигляді троянди.

Гіпершоу "Маска" продовжує розкривати таємниці. В недавньому ефірі маску зняла спокуслива красуня Троянда. Однак під час її виступу зіркові детективи довго думали, хто ж ховається в цьому розкішному образі.

Троянда на шоу "Маска"
Троянда на шоу "Маска"
Фото: телеканал "Україна"

Так, у Андрія Данилка були чіткі переконання, якими він поділився на всю країну.

Читайте також:
Троянда на шоу "Маска" виявилася відомою співачкою (відео)

""Нещодавно ми спілкувались із моєю Інною, і вона сказала, що на 85% впевнена, хто ховається під маскою Троянди. Після чого вона попросила мене поставити питання учасниці. Тож я питаю від імені Інни: "Трояндо, а чи маєш ти на інтимному місці тату у вигляді троянди?" – звернувся до учасниці Данилко. – Інна мені доказувала, що Троянда – це Ірина Білик, а в неї там є тату. Я б сам таке в житті ніколи не спитав!"

Андрій Данилко
Андрій Данилко
Фото: прес-служба

Однак сама Троянда не стала підтверджувати або заперечувати цей факт, тому впевненість детектива нікуди не поділася. А в кінці випуску глядачі вирішили зняти маску з учасниці. Тоді ж вся країна дізналася, що Трояндою була співачка Аліна Гросу.

Аліна Гросу на шоу "Маска"
Фото: телеканал "Україна"

Дивіться найзірковіше і найзагадковіше на українському телебаченні шоу "Маска" щосуботи о 21:00 на телеканалі "Україна".

Раніше Наталя Могилевська зробила шокуючу заяву на шоу "Маска".

Всі подробиці в спецтемі Шоу Маска

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Вєрка Сердючка з мамою стали новими ведучими "Орла і решки" (фото) Могилевська на шоу "Маска": "Я була милою дівчинкою до того, як прийшла в шоу-бізнес" На шоу "Маска" розкрили Махаона, який всіх довів до сказу
Ірина Білик Андрій Данилко шоу Маска
Реклама

Новини партнерів

Какое заболевание при COVID-19 приводит к летальному исходу?
Какое заболевание при COVID-19 приводит к летальному исходу?
Наділи наручники: що відомо про арешт Лариси Доліної
Наділи наручники: що відомо про арешт Лариси Доліної
Удивил поклонников: что произошло с лицом Тарзана
Удивил поклонников: что произошло с лицом Тарзана
Три самых нервных знака зодиака
Три самых нервных знака зодиака

Популярні статті

Сьогодні, 05:57Психо

Гороскоп на сьогодні 9 березня: на Рака чекають несподіванки, а Леви будуть сповнені енергії

Вчора, 16:30Зірково

"А була така любов": Кіркорова розкритикували за те, що він не привітав Пугачову з 8 Березня

Вчора, 15:04Смачно

Масляна-2021: ТОП-5 рецептів несолодких начинок для млинців

Вчора, 12:15Фаново

Привітання з Масляною-2021: найкращі листівки, вірші і короткі смс

Вчора, 12:12Зірково

Єлизавета II виступила зі зверненням перед інтерв'ю принца Гаррі і Меган Маркл

Вчора, 10:51Смачно

Чому на Масляну печуть млинці: історія і традиції свята

Вчора, 10:25Events

З Масляною: яскраві картинки, листівки і привітання

Вчора, 05:30Психо

Прикольний гороскоп на сьогодні 8 Березня для жінок: у Близнят все двоїться, але Стрільці не промахнуться

7 березняФаново

Масляна-2021: привітання та листівки

7 березняФаново

Вірші на 8 Березня: короткі й оригінальні смс

7 березняEvents

Коли буде Масляна-2021: точна дата і як відзначається Сирний тиждень

7 березняEvents

Яскраві листівки з 8 Березня-2021: привітання, вірші і картинки

7 березняEvents

Привітання з 8 Березня мамі в прозі і віршах

6 березняЗірково

Троянда на шоу "Маска" виявилася відомою співачкою (відео)

6 березняЗірково

На шоу "Маска" розкрили Махаона, який всіх довів до сказу

6 березняЗірково

Вагітна дружина Віктора Павлика показала, де буде народжувати (фото)

Новини партнерів

Со скандалом ушел один из главных актеров из "Квартал 95"
Со скандалом ушел один из главных актеров из "Квартал 95"
Неожиданное откровение Винника о своей супруге! Это самое святое
Неожиданное откровение Винника о своей супруге! Это самое святое
Alyona Alyona показала все свои прелести в откровенном купальнике
Alyona Alyona показала все свои прелести в откровенном купальнике
В авто Кошевого поставили камеру: увиденное ошеломило даже его
В авто Кошевого поставили камеру: увиденное ошеломило даже его
Вероятность проникновения коронавируса в организм через глаза
Вероятность проникновения коронавируса в организм через глаза
Личная жизнь Сергея Соседова: с кем живет звезда
Личная жизнь Сергея Соседова: с кем живет звезда
Этот продукт вмиг нормализует давление. Стоит дешево!
Этот продукт вмиг нормализует давление. Стоит дешево!
5 средств для блестящих и здоровых волос по совету трихолога
5 средств для блестящих и здоровых волос по совету трихолога

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти