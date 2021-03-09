Андрій Данилко видав інтимний секрет Ірини Білик

Артист розповів про татуювання співачки

В сьомому ефірі найзагадковішого шоу країни "Маска" зірковий детектив Андрій Данилко розкрив таємницю своєї колеги і подруги Ірини Білик. Виявилося, Народна артистка України має цікаве тату у вигляді троянди.

Гіпершоу "Маска" продовжує розкривати таємниці. В недавньому ефірі маску зняла спокуслива красуня Троянда. Однак під час її виступу зіркові детективи довго думали, хто ж ховається в цьому розкішному образі.

Троянда на шоу "Маска" Фото: телеканал "Україна"

Так, у Андрія Данилка були чіткі переконання, якими він поділився на всю країну.

""Нещодавно ми спілкувались із моєю Інною, і вона сказала, що на 85% впевнена, хто ховається під маскою Троянди. Після чого вона попросила мене поставити питання учасниці. Тож я питаю від імені Інни: "Трояндо, а чи маєш ти на інтимному місці тату у вигляді троянди?" – звернувся до учасниці Данилко. – Інна мені доказувала, що Троянда – це Ірина Білик, а в неї там є тату. Я б сам таке в житті ніколи не спитав!"

Андрій Данилко Фото: прес-служба

Однак сама Троянда не стала підтверджувати або заперечувати цей факт, тому впевненість детектива нікуди не поділася. А в кінці випуску глядачі вирішили зняти маску з учасниці. Тоді ж вся країна дізналася, що Трояндою була співачка Аліна Гросу.

Аліна Гросу на шоу "Маска"

Фото: телеканал "Україна"

Дивіться найзірковіше і найзагадковіше на українському телебаченні шоу "Маска" щосуботи о 21:00 на телеканалі "Україна".

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