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"Трохи задуває під спідницю": Володимир Остапчук здивує оригінальним чином в шоу "Маска"

Сьогодні, 15:38

У восьмому ефірі глядачі побачать нові виступи учасників групи Б

У суботу, 13 березня, о 21:00 телеканал "Україна" покаже новий випуск найбільш інтригуючого шоу сучасності "Маска". Його ведучий Володимир Остапчук знову вразить новим екстравагантним чином – на цей раз він стане шотландцем і приміряє справжній кілт.

Ведучий Володимир Остапчук
Ведучий Володимир Остапчук
Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Кожен новий епізод гіпершоу "Маска" викликає масу обговорень в мережі, адже хто ховається під загадковими масками – головна таємниця проекту. Але не менш глядачі очікують і нового образу ведучого шоу Володимира Остапчука. Вони ніколи не повторюються, а на сцені Остапчук кожен раз з'являється зі своїм оригінальним перфомансом. У кілте, гетрах і з волинкою – саме таким глядачі телеканалу "Україна" побачать ведучого в восьмому ефірі шоу "Маска".

Ведучий шоу "Маска" Володимир Остапчук
Ведучий шоу "Маска" Володимир Остапчук
Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

"Хтось може подумає, що це я у Сома в гримерці вкрав справжній шотландський кілт. Але це не так, у мене – свій. У ньому нереально жарко, єдине – відчувається протяг на знімальному майданчику, трохи задуває під спідницю. До речі, я завжди дивувався, навіщо шотландцям ця барсетка (спорран, традиційна сумка-гаманець – ред.) Тепер знаю – там класно носити смартфон. Якщо ви не знали, ця традиція зародилася ще в 15 столітті, коли зробили перші барсеточки для дерев'яних айфонів", – жартує ведучий гіпершоу "Маска" Володимир Остапчук.

У восьмому ефірі глядачі побачать нові виступи учасників групи Б – веселого Буряка, ефектної Бабки, мужнього Носорога, магічного Мольфара і неймовірно милого Циклопа. Також на сцені грандіозного проекту телеканалу "Україна" з'явиться абсолютно новий герой – гість-суперзірка, який зніме маску відразу після виступу. Хто він? Чим будуть дивувати маски на цей раз? І чию особу розсекретять в кінці епізоду?

А якщо ви хочете здивувати своїх рідних і близьких – зробіть їм сюрприз і подаруйте щось цікаве і незвичайне. Ідею підглянути можете в нашому календарі подарунків на березень.

Олександр Пономарьов про гіпершоу "Маска" – дивіться відео:

Раніше ми розповідали, як Дракон накинувся на Остапчука та Винника: як пройшов сьомий ефір шоу "Маска".

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маска Владимир Остапчук шоу Маска
Джерело: Сьогодні
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