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"На спадщину не претендую": у Бориса Грачевського з'явився позашлюбний син

Сьогодні, 17:41

Синові творця "Єралашу" 36 років

Виявляється, у Бориса Грачевського, який помер від ускладнень, викликаних COVID-19, є позашлюбний син. Відомо, що у творця "Єралашу" четверо дітей, а ось про п'ятого сина до останнього майже ніхто не знав.

Про те, що у Грачевського є 36-річний син, розповіли в ефірі програми "Ти не повіриш!". Максим Красиков, а саме так звуть спадкоємця Грачевського, позашлюбний син кінорежисера – його мама працювала в дитячому таборі "Орлятко", де і познайомилася з Борисом Юрійовичем.

Борис Грачевський
Борис Грачевський
Фото: Instagram

"У мами були стосунки з ним, вона захотіла дитину. У неї взагалі один чоловік у житті був. Він не допомагав, а я не хвилювався через те, що не спілкувався з ним. Я вдячний за те, що сталося. Він дав мені хорошу генетику і мізки", – поділився із журналістами Максим.

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Максим Красиков з мамою
Скріншот з відео

Він додав, що гроші знаменитого батька йому не потрібні. "На спадок я не претендую, у нього прекрасний маленький син, якому все має залишитися", – заявив Красиков.

У Бориса Грачевського залишилися молода дружина Катерина і восьмимісячний син Філіп. Від минулих шлюбів у нього також троє дітей (і навіть онук), тому за спадок Грачевського є кому поборотися.

Детальніше про особисте життя Бориса Грачевського ми розповідали тут.

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