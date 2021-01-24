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"На наследство не претендую": у Бориса Грачевского объявился внебрачный сын

Сегодня, 17:41

Сыну создателя "Ералаша" 36 лет

Оказывается, у Бориса Грачевского, который умер от осложнений, вызванных COVID-19, есть внебрачный сын. Известно, что у создателя "Ералаша" четверо детей, а вот о пятом ребенке до последнего почти никто не знал.

О том, у Грачевского есть 36-летний сын, рассказали в эфире программы "Ты не поверишь!". Максим Красиков, а именно так зовут наследника Грачевского, внебрачный сын кинорежиссера – его мама работала в детском лагере "Орленок", где и познакомилась с Борисом Юрьевичем.

Борис Грачевский
Борис Грачевский
Фото: Instagram

"У мамы были отношения с ним, она захотела ребенка. У нее вообще один мужчина в жизни был. Он не помогал, а я не переживал из-за того, что не общался с ним. Я благодарен за то, что произошло. Он дал мне хорошую генетику и мозги", – поделился с журналистами Максим.

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Максим Красиков с мамой
Скриншот из видео

Он добавил, что не нуждается в наследстве знаменитого отца. "На наследство я не претендую, у него прекрасный маленький сын, которому все должно остаться", – заявил Красиков.

У Бориса Грачевского остались молодая супруга Екатерина и восьмимесячный сын Филипп. От прошлых браков у него также трое детей (и даже внук), поэтому за наследство Грачевского есть кому побороться.

Подробнее о личной жизни Бориса Грачевского мы рассказывали здесь.

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