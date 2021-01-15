Кому дістанеться багатомільйонний спадок Грачевского

Претендентів на спадок творця "Єралашу" вистачає

Вчора, 14 січня, помер творець гумористичного журналу "Єралаш" Борис Грачевський . Режисер залишив великий спадок. Про це повідомляє портал "Дни.Ру".

Близьким Грачевского доведеться поділити заміський будинок площею 300 квадратних метрів в селищі закритого типу недалеко від Москви вартістю 50 мільйонів рублів (19 мільйонів гривень – прим.ред).

Також у режисера була трикімнатна квартира в центрі Москви вартістю 17 мільйонів рублів (близько шести мільйонів гривень – прим.ред).

Борис Грачевський Фото: Скріншот з YouTube

Крім цього, у Грачевского залишилися авторські права на кіножурнал "Єралаш". Варто зазначити, що за трансляцію випусків на телебаченні режисер отримував великі гонорари.

Половина майна може дістатися вдові Грачевского Катерині Білоцерківської. Іншу половину розділять на три рівні частини 48-річний син Максим від першого шлюбу, 9-річна дочка Василина від шлюбу з Анною Грачевського і 9-місячний син Філіп від третього шлюбу.

Раніше ми розповідали, яким був Борис Грачевський

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