Поматросила і кинула: все про скандальне розлучення Грачевского і його молодої дружини-українки
Борис Грачевський і Анна Панасенко прожили в шлюбі чотири роки
У четвер ввечері, 14 січня, не стало творця "Єралашу" Бориса Грачевского. Він помер від ускладнень, викликаних COVID-19, на 72-му році життя.
У Бориса залишилася молода дружина Катерина і восьмимісячний син Філіп. Грачевський був одружений тричі, від минулих шлюбів у нього є ще троє дітей (і навіть онук), тому за спадок Грачевского є кому поборотися.
Окрему увагу Сьогодні.Lifestyle у цьому матеріалі вирішили приділити молодий колишній дружині Бориса – Анні з Харкова, з якою вони прожили разом чотири роки і розлучилися з великим скандалом. Але і перше розлучення творця "Єралашу" було нелегким.
З першою дружиною Галиною Борис Грачевський прожив у шлюбі 35 років, у них народилося двоє дітей – син Максим і дочка Ксенія. Максим народився у 1972 році, став бізнесменом. На цей момент – генеральний директор ВАТ "Трудові резерви".
Ксенія народилася в 1979 році, працювала в "Єралаші", працює керівничкою туристичного агентства, має сина.
З Галиною Борис пройшов, як то кажуть, вогонь, воду і мідні труби. Разом вони пережили етапи становлення його кар'єри, але "золоте весілля" так і не відсвяткували – Грачевський вирішив розлучитися з дружиною, причому зробив це таємно, переписавши частину майна на сестру, і пішов з дому.
Донька Грачевского Ксенія так і не змогла пробачити батькові цей вчинок, а син Максим згодом налагодив стосунки з татом.
Другою дружиною Бориса Грачевского стала українка Анна Панасенко. Дівчина народилася в Харкові у 1986 році.
У 2008 році закінчила кафедру режисури та продюсерського майстерності Санкт-Петербурзького інституту культури за спеціальністю "Режисер шоу-програм".
Виїхавши будувати кар'єру в Москву, дівчина працювала аніматором, моделлю і навіть, як повідомляли багато ЗМІ, стриптизеркою в нічних клубах, але Анна цю інформацію не підтверджує.
З тоді ще 24-річною Анною Панасенко Борис Грачевський познайомився на одному зі світських заходів. Саме Борис допоміг Анні почати кар'єру на ТБ і стати частиною російського шоу-бізнесу. Закохані одружилися у 2010 році. У 2012 році у них народилася дочка Василина.
Грачевський допоміг Ганні влаштуватися на телеканал "Гумор ТБ", на якому Панасенко була ведучою кількох програм до 2015 року. З 2015 року Ганна є ведучою на телеканалі Russian Musicbox. Примітно, що Панасенко була номінована в категорії "Кращий письменник року" на конкурсі сайту "Проза.ру"
Анна знялася з Борисом в епізодичній ролі в "Ералаш". У 2012 році разом з чоловіком зіграла у фільмі "Мексиканський вояж Степанича" і в ще кількох фільмах.
У 2014 році Борис і Анна зі скандалом розлучилися. На цей момент Анна заміжня за російським баскетболістом Артемом Кузякіну.
Дівчина активно веде сторінку в соцмережі. У Instagram на неї підписано майже півмільйона людина. Там Анна постить новини зі свого життя, а також розповідає про зміни в зовнішності – дівчина не раз робила пластичні операції.
Розлучення Бориса Грачевського і Анни Панасенко супроводжувався взаємними звинуваченнями та образами. Після розставання Борис вимагав, щоб колишня дружина відмовилася від його прізвища.
Борис звинувачував Анну в тому, що вона зовсім не доглядала їхню спільною доньку Василину, а розважалася і ходила по нічних клубах, поки дівчинка була під опікою у бабусі. Панасенко, в свою чергу, звинувачувала Грачевського в тому, що він перешкоджав розвитку її кар'єри і всіляко принижував її морально, насміхаючись над спробами реалізуватися в професії.
Багато хто натякав Борису на те, що його союз з молодою Анною – це шлюб за розрахунком, але він не хотів слухати такі домисли.
Останньою краплею стала інформація про зраду Анни. У Мережі спливло відео, на якому дівчина нібито цілується з молодим віджеєм Артемом Сотиком. Грачевський не зміг пробачити молодій дружині зраду і подав на розлучення.
Після розлучення Борис Грачевський обіцяв виплачувати ексдружині аліменти на утримання дочки, залишити машину, купити трикімнатну квартиру з ремонтом. Ці пункти він виконав.
Скандальне розлучення довго обговорювали в ЗМІ. Борис Грачевський не раз говорив про те, що "хотів би забути Анну" і всю цю історію, але це йому не вдавалося це зробити через спільну доньку Василину.
До слова, у 2017 році Борис одружився втретє. Його обраницею стала Катерина Білоцерківська, яка всього на два роки старша за Анну Панасенко – дівчина народилася у 1984 році, вона була молодшою за покійного чоловіка на 35 років. У 2020 році у пари народився син. Хлопчика назвали Філіп.
Незважаючи на те, що розставання з Борисом було скандальним, Анна досить болісно відреагувала на смерть ексчоловіка.
В Instastories вона опублікувала фото Грачевського і написала: "Я не вірю! Я відмовляюся вірити! Ти не міг так вчинити з нами. Ні! Ні! Ні! "
Нагадаємо, молода дружина Бориса Грачевського прокоментувала його смерть.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше