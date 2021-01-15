Поматросила і кинула: все про скандальне розлучення Грачевского і його молодої дружини-українки

Борис Грачевський і Анна Панасенко прожили в шлюбі чотири роки

У четвер ввечері, 14 січня, не стало творця "Єралашу" Бориса Грачевского. Він помер від ускладнень, викликаних COVID-19, на 72-му році життя.

У Бориса залишилася молода дружина Катерина і восьмимісячний син Філіп. Грачевський був одружений тричі, від минулих шлюбів у нього є ще троє дітей (і навіть онук), тому за спадок Грачевского є кому поборотися.

Окрему увагу Сьогодні.Lifestyle у цьому матеріалі вирішили приділити молодий колишній дружині Бориса – Анні з Харкова, з якою вони прожили разом чотири роки і розлучилися з великим скандалом. Але і перше розлучення творця "Єралашу" було нелегким.

Перший шлюб Грачевского

З першою дружиною Галиною Борис Грачевський прожив у шлюбі 35 років, у них народилося двоє дітей – син Максим і дочка Ксенія. Максим народився у 1972 році, став бізнесменом. На цей момент – генеральний директор ВАТ "Трудові резерви".

Ксенія народилася в 1979 році, працювала в "Єралаші", працює керівничкою туристичного агентства, має сина.

Борис Грачевський з колишньою дружиною Галиною Фото: teleprogramma.pro

З Галиною Борис пройшов, як то кажуть, вогонь, воду і мідні труби. Разом вони пережили етапи становлення його кар'єри, але "золоте весілля" так і не відсвяткували – Грачевський вирішив розлучитися з дружиною, причому зробив це таємно, переписавши частину майна на сестру, і пішов з дому.

Донька Грачевского Ксенія так і не змогла пробачити батькові цей вчинок, а син Максим згодом налагодив стосунки з татом.

Анна Панасенко: біографія

Другою дружиною Бориса Грачевского стала українка Анна Панасенко. Дівчина народилася в Харкові у 1986 році.

У 2008 році закінчила кафедру режисури та продюсерського майстерності Санкт-Петербурзького інституту культури за спеціальністю "Режисер шоу-програм".

Виїхавши будувати кар'єру в Москву, дівчина працювала аніматором, моделлю і навіть, як повідомляли багато ЗМІ, стриптизеркою в нічних клубах, але Анна цю інформацію не підтверджує.

Анна Грачевська (Панасенко) Фото: instagram.com/anna_grachevskaya

Борис Грачевський і Анна Панасенко

З тоді ще 24-річною Анною Панасенко Борис Грачевський познайомився на одному зі світських заходів. Саме Борис допоміг Анні почати кар'єру на ТБ і стати частиною російського шоу-бізнесу. Закохані одружилися у 2010 році. У 2012 році у них народилася дочка Василина.

Грачевський допоміг Ганні влаштуватися на телеканал "Гумор ТБ", на якому Панасенко була ведучою кількох програм до 2015 року. З 2015 року Ганна є ведучою на телеканалі Russian Musicbox. Примітно, що Панасенко була номінована в категорії "Кращий письменник року" на конкурсі сайту "Проза.ру"

Борис Грачевський и Анна Грачевская (Панасенко) Фото: Getty Images, instagram.com/anna_grachevskaya

Анна знялася з Борисом в епізодичній ролі в "Ералаш". У 2012 році разом з чоловіком зіграла у фільмі "Мексиканський вояж Степанича" і в ще кількох фільмах.

У 2014 році Борис і Анна зі скандалом розлучилися. На цей момент Анна заміжня за російським баскетболістом Артемом Кузякіну.

Дівчина активно веде сторінку в соцмережі. У Instagram на неї підписано майже півмільйона людина. Там Анна постить новини зі свого життя, а також розповідає про зміни в зовнішності – дівчина не раз робила пластичні операції.

Грачевський і Панасенко: скандальне розлучення

Розлучення Бориса Грачевського і Анни Панасенко супроводжувався взаємними звинуваченнями та образами. Після розставання Борис вимагав, щоб колишня дружина відмовилася від його прізвища.

Борис звинувачував Анну в тому, що вона зовсім не доглядала їхню спільною доньку Василину, а розважалася і ходила по нічних клубах, поки дівчинка була під опікою у бабусі. Панасенко, в свою чергу, звинувачувала Грачевського в тому, що він перешкоджав розвитку її кар'єри і всіляко принижував її морально, насміхаючись над спробами реалізуватися в професії.

Багато хто натякав Борису на те, що його союз з молодою Анною – це шлюб за розрахунком, але він не хотів слухати такі домисли.

Анна Грачевська (Панасенко) з дочкою Василісою Фото: instagram.com/anna_grachevskaya

Останньою краплею стала інформація про зраду Анни. У Мережі спливло відео, на якому дівчина нібито цілується з молодим віджеєм Артемом Сотиком. Грачевський не зміг пробачити молодій дружині зраду і подав на розлучення.

Після розлучення Борис Грачевський обіцяв виплачувати ексдружині аліменти на утримання дочки, залишити машину, купити трикімнатну квартиру з ремонтом. Ці пункти він виконав.

Скандальне розлучення довго обговорювали в ЗМІ. Борис Грачевський не раз говорив про те, що "хотів би забути Анну" і всю цю історію, але це йому не вдавалося це зробити через спільну доньку Василину.

До слова, у 2017 році Борис одружився втретє. Його обраницею стала Катерина Білоцерківська, яка всього на два роки старша за Анну Панасенко – дівчина народилася у 1984 році, вона була молодшою за покійного чоловіка на 35 років. У 2020 році у пари народився син. Хлопчика назвали Філіп.

Борис Грачевський і Катерина Білоцерківська Фото: instagram.com/belotserkovskaia_official

Реакція Панасенко на смерть Грачевського

Незважаючи на те, що розставання з Борисом було скандальним, Анна досить болісно відреагувала на смерть ексчоловіка.

В Instastories вона опублікувала фото Грачевського і написала: "Я не вірю! Я відмовляюся вірити! Ти не міг так вчинити з нами. Ні! Ні! Ні! "

Скріншот: instagram.com/anna_grachevskaya

Нагадаємо, молода дружина Бориса Грачевського прокоментувала його смерть.

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