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У Юлії Началової після її смерті народилася друга дитина – ЗМІ

Сьогодні, 14:01

У Мережі заговорили про сина артистки, який народився після її смерті

У співачки Юлії Началової, яка померла у березні 2019 року, виявляється, є син. Хлопчик народився після смерті артистки. Про це повідомляє Super.ru.

Юлія Началова та її останній коханий суддя В'ячеслав Кудря мріяли про спільну дитину. Через проблеми зі здоров'ям артистка не могла самостійно виносити малюка. Пара розглядала варіант штучного запліднення. Після декількох спроб залишився невикористаний біоматеріал.

Юлія Началова і В'ячеслав Кудря
Юлія Началова і В'ячеслав Кудря
Фото: Instagram

В'ячеслав Кудря вирішив виконати їхню спільну мрію – стати батьками. Дитину виносила сурогатна мати. Вихованням дитини займається коханий Началової. Зазначається, що сім'я артистки бере участь в житті хлопчика.

Нагадаємо, у Юлії Началової від шлюбу з футболістом Євгеном Алдоніним залишилася дочка Віра, якій зараз 14 років.

Раніше ми розповідали, що в Мережі з'явилася остання пісня співачки.

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