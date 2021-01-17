"Бувай, Борь!": ексдружина Бориса Грачевського з України емоційно попрощалася з ним

Анна Панасенко і Борис Грачевський були разом чотири роки

Молода ексдружина Бориса Грачевського, якого сьогодні поховали у Москві, емоційно попрощалася з коханим. В Instastories українка Анна Панасенко опублікувала останні слова до колишнього чоловіка і батька її дочки.

"Бачиш, скільки снігу випало. Це щоб тобі було тепліше. Бувай, Борь!" – написала дівчина.

Скріншот: instagram.com/stories/anna_grachevskaya

Анна зізналася, що через смерть Грачевського у неї пропали сон і апетит. Вона також зазначила, що у них з режисером були складні стосунки, але тепер їй це "здається дрібним та порожнім".

Скріншот: instagram.com/stories/anna_grachevskaya

Борис Грачевський і Анна Панасенко зі скандалом розлучилися в 2014 році. Після розставання Борис наполягав на тому, щоб колишня дружина відмовилася від його прізвища.

Борис Грачевський и Анна Грачевская (Панасенко) Фото: Getty Images, instagram.com/anna_grachevskaya

Режисер звинувачував Панасенко в тому, що вона не стежила за їхньою спільною дочкою Василиною, розважалася і ходила по нічних клубах. Та Анна стверджувала, що чоловік перешкоджав розвитку її кар'єри і всіляко принижував її морально, насміхаючись над спробами реалізуватися в професії.

Борис Грачевський з донькою Василиною

Фото: instagram.com/anna_grachevskaya

Детальніше про скандальне розлучення та жінок Бориса Грачевського ми писали тут.

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