Син Барі Алібасова тримає батька під замком- що сталося

PR-директор заявил, що Алібасова потрібно рятувати

Після розлучення життя Барі Алібасова ніяк не налогодиться. То він впаде і нічого не пам'ятає , а тепер PR-директор продюсера Вадим Горожанкін заявив, що Алібасова тримають під замком. Про це повідомляє РЕН-ТВ .

За словами Горожанкіна, Барі Карімович помирився зі своєю колишньою дружиною Лідією Федосеевой-Шукшиній , але вони не можуть бачитися через сина продюсера "На-На". Барі Алібасов-молодший найняв охорону і не дозволяє батькові виходити на вулицю. Також у продюсера відібрали телефон.

Барі Алібасов Фото: instagram.com/alibasov_nana

"Що стосується стану здоров'я Барі Карімовича, то воно, м'яко кажучи, погано. Йому потрібна термінова медична допомога. Його треба рятувати. Інакше його скоро не буде", – заявив PR-директор.

Горожанкін заявив, що спадкоємець продюсера має намір взяти під контроль доходи батька від численних музичних проектів і зйомок в ток-шоу.

Барі Алібасов з сином Фото: instagram.com/barialibasovjr

Виданню СтарХіт Алібасов-молодший спростував, що його батько перебуває під замком. Він розповів, що продюсер просто не хоче ні з ким спілкуватися. Також син Алібасова зазначив, що PR-директор недавно звільнили.

"На цей момент Вадим Горжанкін звільнений за те, що він скористався не найкращим станом батька і продав інтерв'ю з ним журналістам. Все це не було узгоджено зі мною. Горжанкін як людина погана, але піарник, зізнатися чесно, з нього дуже хороший. Останнім часом він перестав узгоджувати з нами репортажі і матеріали про тата, тому ми змушені були розлучитися. Так що чутки про замкненого в квартирі батька – тупа вигадка Горжанкіна ", – заявив Барі Алібасов-молодший.

Раніше ми розповідали, що Барі Алібасов і його молода коханка чекають на дитину.

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