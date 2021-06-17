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Моргенштерн хоче до України: репер подав до суду на СБУ

Сьогодні, 16:54

Скандальний російський репер Моргенштерн хоче, щоб його виключили з "чорного списку" Мінкульту

Фото: instagram.com/morgen_shtern

Скандальному російському реперу Моргенштерну заборонили в'їзд до України після того, як він анонсував кілька концертів в цьому році. 22-річного Алішера внесли до списку осіб, що загрожують нацбезпеці України . Але репер не втрачає надії виступити в Україні.

Моргенштерн подав позов до Окружного адміністративного суду міста Києва. Репер хоче оскаржити рішення СБУ про внесення його до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці. Про це сказано в повідомленні прес-служби Окружного адмінсуду Києва.

Моргенштерн
Моргенштерн
Фото: instagram.com/morgen_shtern

Зазначається, що Моргенштерн просить суд визнати протиправним звернення СБУ до Міністерства культури і інформаційної політики з стосовно його внесення до переліку заборонених артистів, а також наказ Мінкульту, згідно з яким він потрапив до переліку.

Також Моргенштерн хоче витребувати у СБУ постанову про заборону йому в'їзду на території України строком на три роки.

Справа поки не відкрили, суд знайомиться з документами.

Нагадаємо, Моргенштерн вже виступав в Україні в 2019 році. Тоді його одеський концерт завершився скандалом – репер вийшов на сцену, незважаючи на оголошений напередодні траур за загиблими від пожежі в коледжі і назвав це все "показухою".

Фото: instagram.com/morgen_shtern

Раніше в Росії Моргенштерна оштрафували за пропаганду наркотиків в його двох піснях. Репер рішення суду назвав цирком.

"Ми всі прекрасно розуміємо, що ми зараз у великій відмінному цирку, який дарує всім настрій. І це головне" – прокоментував репер.

також в Росії хотіли заборонити кліп Моргенштерна і Dj Smas h, тому що відео на пісню "Нова хвиля" ображає почуття віруючих. У кліпі музиканти з'явилися в образах,

Дивіться в сюжеті, у кого ще з зірок були проблеми з законом:

Раніше ми розповідали, хто такий Моргенштерн і чому навколо нього такий ажіотаж.

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