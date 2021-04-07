У Росії вимагають заборонити новий кліп Моргенштерна. Протестує навіть церква

23-річний російський репер знову опинився в центрі скандалу

Новий кліп скандального репера Моргенштерна, якому нещодавно поставили пам'ятник,, і DJ Smash викликав чималий резонанс. У кліпі музиканти з'являються в образах, стилізованих під католицькі сутани, а головною локацією ролика є храм. За сюжетом, артисти влаштовують там вечірку, дізнавшись, що на Землю летить великий астероїд.

Тепер Генпрокуратура Росії перевірятиме кліп "Нова хвиля" на наявність екстремізму, а Роскомнадзор може заблокувати до відео доступ. Про це пише Telegram-канал Mash.

Моргенштерн в кліпі "Нова хвиля" Фото: instagram.com/morgen_shtern

Спочатку гучний кліп привернув увагу голови комітету з розвитку громадянського суспільства, питань громадських і релігійних об'єднань Держдуми Росії Сергія Гаврилова.

У своєму Instagram-акаунті він заявив, що кліп ображає почуття вірян, і зажадав заборонити його розміщення на публічних ресурсах. Сергій Гаврилов і звернувся до відповідних відомств.

"Дата виходу кліпу "випадково" випала на переддень католицького Великодня. Попри запевнення авторів в тому, що відео не має мети образити почуття вірян і має розважальний характер, зроблено це було навмисно, та образити віруючих людей, на мою думку, все-таки вдалося. Дивно, що ні європейські уряди, ні Ватикан ніяк не реагують на такі відео, хоча тут у наявності образа основ християнства", – заявив Сергій Гаврилов.

Кліп піддали критиці й в РПЦ.

Моргенштерн Фото: Скріншот з YouTube

Пісня Моргенштерна – це ремікс на однойменний трек, який був популярний в нульових. Зараз кліп має понад дев'ять мільйонів переглядів на YouTube.

До речі, якщо ви ще не в курсі, чому ж такий ажіотаж навколо цього репера, раніше ми розповіли, хто такий Моргенштерн.

Раніше співак Шура зізнався, що йому подобається творчість Моргенштерна.

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