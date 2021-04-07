У Росії вимагають заборонити новий кліп Моргенштерна. Протестує навіть церква
23-річний російський репер знову опинився в центрі скандалу
Новий кліп скандального репера Моргенштерна, якому нещодавно поставили пам'ятник,, і DJ Smash викликав чималий резонанс. У кліпі музиканти з'являються в образах, стилізованих під католицькі сутани, а головною локацією ролика є храм. За сюжетом, артисти влаштовують там вечірку, дізнавшись, що на Землю летить великий астероїд.
Тепер Генпрокуратура Росії перевірятиме кліп "Нова хвиля" на наявність екстремізму, а Роскомнадзор може заблокувати до відео доступ. Про це пише Telegram-канал Mash.
Спочатку гучний кліп привернув увагу голови комітету з розвитку громадянського суспільства, питань громадських і релігійних об'єднань Держдуми Росії Сергія Гаврилова.
У своєму Instagram-акаунті він заявив, що кліп ображає почуття вірян, і зажадав заборонити його розміщення на публічних ресурсах. Сергій Гаврилов і звернувся до відповідних відомств.
"Дата виходу кліпу "випадково" випала на переддень католицького Великодня. Попри запевнення авторів в тому, що відео не має мети образити почуття вірян і має розважальний характер, зроблено це було навмисно, та образити віруючих людей, на мою думку, все-таки вдалося. Дивно, що ні європейські уряди, ні Ватикан ніяк не реагують на такі відео, хоча тут у наявності образа основ християнства", – заявив Сергій Гаврилов.
Кліп піддали критиці й в РПЦ.
Пісня Моргенштерна – це ремікс на однойменний трек, який був популярний в нульових. Зараз кліп має понад дев'ять мільйонів переглядів на YouTube.
До речі, якщо ви ще не в курсі, чому ж такий ажіотаж навколо цього репера, раніше ми розповіли, хто такий Моргенштерн.
Раніше співак Шура зізнався, що йому подобається творчість Моргенштерна.
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