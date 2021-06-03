Чудовий цирк: Моргенштерна оштрафували лише на 1360 доларів за пропаганду наркотиків в кліпах

Артист опублікував фото і відео з будівлі суду, де проходило засідання. Він також зазначив, що не вірить в справедливість

Моргенштерн на судовому засіданні Фото: instagram.com/morgen_shtern

Сьогодні, 3 червня, в Москві відбулося судове засідання про пропаганду наркотиків в піснях скандального репера Моргенштерна.

Як пише Telegram-канал Life Shot, суд постановив, що реперу необхідно буде заплатити 100 тисяч рублів (близько 38 тисяч гривень) за пропаганду заборонених речовин в двох треках: "Розовое вино-2" і Family. Сам музикант не згоден з таким рішенням, вирок вислухав з посмішкою.

"Ми всі прекрасно розуміємо, що ми зараз у великому відмінному цирку, який дарує всім настрій. І це головне", – цитує слова Моргенштерна StarHit.

Моргенштерн Фото: instagram.com/morgen_shtern

Раніше повідомлялося, що реперу загрожує штраф до одного мільйона рублів (близько 373 тисяч гривень). Як заявляв Моргенштерн, для нього це "копійки".

Зазначимо, це не перший скандал за участю виконавця. Нещодавно в Росії хотіли заборонити кліп Моргенштерна та Dj Smash, тому що відео на пісню "Новая волна" ображає почуття вірян. У кліпі музиканти з'явилися в образах, стилізованих під католицькі сутани, а головною локацією ролика є храм. За сюжетом, артисти влаштовують там вечірку, дізнавшись, що на Землю летить великий астероїд.

Фото: instagram.com/morgen_shtern

Раніше лідер групи "Ленінград" Сергій Шнуров підтримав Моргенштерна. Він сказав, що репер нагадує йому його самого на початку шляху. Як відомо, лідер "Ленінграда" теж спочатку мав скандальну славу: провокаційні тексти пісень, сварки зі знаменитостями і інші яскраві витівки.

Нагадаємо, російського репера Моргенштерна, який раніше заявив, що він "банально боїться" приїжджати до України, внесли до списку осіб, що загрожують національній безпеці України. Валєєв Алішер (справжнє ім'я репера) з'явився в списку під номером 25 на сайті Міністерства культури і інформаційної політики України.

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Якщо ви ще не в курсі, чому ж такий ажіотаж навколо цього репера, раніше ми розповіли, хто такий Моргенштерн .

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