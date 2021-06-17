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Моргенштерн хочет в Украину: рэпер подал в суд на СБУ

Сегодня, 16:54

Скандальный российский рэпер Моргенштерн хочет, чтобы его исключили из "черного списка" Минкульта

Фото: instagram.com/morgen_shtern

Скандальному российскому рэперу Моргенштерну запретили въезд в Украину после того, как он анонсировал несколько концертов в этом году. 22-летнего Алишера внесли в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины. Но рэпер не теряет надежды выступить в Украине.

Моргенштерн подал иск в Окружной административный суд города Киева. Рэпер хочет обжаловать решение СБУ о внесении его в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности. Об этом сказано в сообщении пресс-службы Окружного админсуда Киева.

Моргенштерн
Моргенштерн
Фото: instagram.com/morgen_shtern

Отмечается, что Моргенштерн просит суд признать противоправным обращение СБУ в Министерство культуры и информационной политики по поводу его внесения в перечень запрещенных артистов, а также приказ Минкульта, согласно которому он попал в перечень.

Также Моргенштерн хочет истребовать у СБУ постановление о запрете ему въезда на территории Украины сроком на три года.

Дело пока не открыли, суд знакомится с документами.

Напомним, Моргенштерн уже выступал в Украине в 2019 году. Тогда его одесский концерт завершился скандалом – рэпер вышел на сцену, несмотря на объявленный накануне траур по погибшим от пожара в колледже и назвал это все "показухой".

Моргенштерн
Моргенштерн
Фото: instagram.com/morgen_shtern

Ранее в России Моргенштерна оштрафовали за пропаганду наркотиков в его двух песнях. Рэпер решение суда назвал цирком.

"Мы все прекрасно понимаем, что мы сейчас в большом отличном цирке, который дарит всем настроение. И это главное" – прокомментировал рэпер.

Также в России хотели запретить клип Моргенштерна и Dj Smash, потому что видео на песню "Новая волна" оскорбляет чувства верующих. В клипе музыканты появились в образах,

Смотрите в сюжете, у кого еще из звезд были проблемы с законом:

Ранее мы рассказывали, кто такой Моргенштерн и почему вокруг него такой ажиотаж.

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