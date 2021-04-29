Моргенштерна внесли до списку осіб, що загрожують нацбезпеці України

Раніше артист зізнавався, що він "боїться" їхати в Україну. Тим часом в Мережі активно продавалися квитки на його концерти в Києві, Одесі, Харкові та Запоріжжі

Російського репера Моргенштерна, який раніше заявив, що він "банально боїться" приїжджати в Україну, внесли до списку осіб, що загрожують національній безпеці України.

Валєєв Алішер (справжнє ім'я репера) з'явився в списку під номером 25 на сайті Міністерства культури та інформаційної політики України.

Зазначимо, що тепер скандальний артист не зможе давати концерти на території України – раніше він планував приїхати до Києва, Харкова, Одеси та Запоріжжя в червні цього року.

Моргенштерн Фото: instagram.com/morgen_shtern

Перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці, складає Міністерство культури України на підставі звернень Ради національної безпеки і оборони України, Служби безпеки України, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

Зазначимо, що Моргенштерн вважається одним з найскандальніших реперів – в Росії на артиста завели справу про пропаганду наркотиків.

У 2019 році, в день жалоби після пожежі в Одеському коледжі, Моргенштерн влаштував гучний концерт в Одесі та негативно висловився про день жалоби в місті.

Нагадаємо, в університеті культури розігрують квитки на концерти Моргенштерна.

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