Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Гурт Go_A став популярнішим за російського Моргенштерна в Spotify за кількістю прослуховувань

Сьогодні, 11:54

Довгий час Моргенштерн був одним з найбільш прослуховуваних артистів на пострадянському просторі

Go_A обійшли Моргенштерна за кількістю прослуховувань в Spotify
Go_A обійшли Моргенштерна за кількістю прослуховувань в Spotify
Фото: instagram.com/go_a_band, instagram.com/morgen_shtern

Представник "Євробачення-2021" від України, гурт Go_A, який став хедлайнером фестивалю Atlas Weekend-2021, обійшов скандального російського репера Моргенштерна в музичному сервісі Spotify.

Якщо раніше Моргенштерн, який дуже популярний не тільки на батьківщині, але і в Україні, посідав перші рядки в рейтингу за кількістю слухачів за місяць, то зараз у нього з'явився конкурент.

Як зауважує Culture Ukraine, Go_A обійшли Моргенштерна за кількістю щомісячних слухачів на Spotify! Тепер вони №1 артисти у світі серед діючих виконавців країн колишнього СРСР.

На момент публікації цього матеріалу у Go_A – 2 950 818 слухачів за місяць, а у Моргенштерна – 2 796 241.

Go_A набрали більше слухачів, ніж у російського репера Моргенштерна
Go_A набрали більше слухачів, ніж у російського репера Моргенштерна
Фото: скриншот

Зазначимо, що гурт Go_A після своєї участі в "Євробаченні" став популярним не тільки в Україні, а й в усьому світі. Доказ цьому – перші місця у світових музичних чартах, мільйони переглядів і тисячі нових прихильників.

Нещодавно пісня Go_A SHUM, з якою вони представляли Україну на "Євробаченні", посіла 80 місце в світовому чарті Billboard Global 200 excl US, встановивши рекорд серед українських виконавців. Це перший випадок в історії, коли україномовна композиція потрапляє в цей чарт, в якому беруть участь пісні з усього світу. За їхнім треком розташувалися пісні таких всесвітньо відомих артистів, як Дуа Ліпи, Doja Cat, Бруно Марса, Леді Гаги і Бредлі Купера, Cardi B та інших.

Go_A
Go_A
Фото: instagram.com/go_a_band

Ще в першому півфіналі "Євробачення-2021" виступ Go_A привернув увагу мільйонів глядачів. Тоді їхній номер потрапив у тренди відеохостингу YouTube і зібрав понад дев'ять мільйонів переглядів.

Раніше пісня посіла п'яте місце глобального рейтингу хітів сервісу Spotify, а потім взагалі – перше. У той час як трек Ziti e Buoni переможця "Євробачення" Måneskin на той момент виявився на п'ятому місці в рейтингу.

Дивіться актуальні новини про зірок шоу-бізнесу в сюжеті "Зіркового шляху":

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Нас практично одружили: солістка Go_A відповіла на чутки про роман з переможцем Євробачення Чому Україна має такий успіх на Євробаченні: пояснюють організатори конкурсу (відео) Моргенштерн влаштував скандал на МУЗ-ТВ, жорстко обматюкавши організаторів: В рот ї**в ваші тарілки
рейтинг шоу-бізнес Go-A Spotify Моргенштерн
Реклама

Новини партнерів

Жена знаменитого футболиста разделась топлес. Фотофакт
Жена знаменитого футболиста разделась топлес. Фотофакт
Под какими знаками зодиака рождаются женщины с ужасным характером
Под какими знаками зодиака рождаются женщины с ужасным характером
Дорофеева высказалась о разводе Позитива с женой. Видео
Дорофеева высказалась о разводе Позитива с женой. Видео
Что происходит с организмом, если съедать один огурец в день
Что происходит с организмом, если съедать один огурец в день

Популярні статті

Вчора, 20:17Зірково

"Не хочу мати жодного стосунку". Від Лободи пішла продюсерка

Вчора, 20:15Смачно

Який ви пиріжок за гороскопом – 12 начинок для кожного знаку

Вчора, 19:16Зірково

"Звідки ви всі, с*ка, взялися?" Кіркоров розгромив команду Лободи через образи на його адресу (відео)

Вчора, 18:15Модно

Готові образи з головними кольорами 2021 року – жовтим, сірим та іншими

Вчора, 17:03Фаново

Вознесіння Господнє: обряди, традиції і прикмети дня

Вчора, 15:39Зірково

Наркотики, мастурбація на сцені і політика: 5 зізнань "татушки" Юлії Волкової з інтерв'ю Собчак

Вчора, 14:17Зірково

Андрій Данилко лікується в олдскульному санаторії біля Києва (фото)

Вчора, 12:06Зірково

Чоловік зірки Татусевих дочок поставив всіх на місце, відповівши на запитання про 22-літню різницю у віці

Вчора, 10:53Смачно

Залежалися яблука і лаваш? Саме час для швидкого штруделя

Вчора, 06:55Психо

Гороскоп на сьогодні 8 червня для всіх знаків зодіаку: Скорпіоне, вечір у вас вже визначений!

7 червняСмачно

5 рецептів смачної вечері за 30 хвилин

7 червняСмачно

Як приготувати кабачкову ікру – 3 простих рецепти

6 червняЗірково

Мама Наташі Корольової заявила, що в захваті від нового таланту Тарзана

6 червняЗірково

У принца Гаррі та Меган Маркл народилася дочка

6 червняЗірково

Поплавський покидає поста ректора і завершує кар'єру співака: Завжди має бути межа

6 червняЗірково

Ірина Федишин виходить заміж вдруге, і ми знаємо за кого

Новини партнерів

Ястремская утверждает, что допинг попал в организм интимным путем
Ястремская утверждает, что допинг попал в организм интимным путем
Что известно о невестке Марченко: кто она и чем занимается?
Что известно о невестке Марченко: кто она и чем занимается?
ТОП-5 комедийных фильмов, которые точно стоят вашего времени
ТОП-5 комедийных фильмов, которые точно стоят вашего времени
Леся Никитюк сразила поклонников откровенными снимками
Леся Никитюк сразила поклонников откровенными снимками
Как выглядели звезды Голливуда на выпускном. Фото
Как выглядели звезды Голливуда на выпускном. Фото
Могилевская показала, как выглядит без фильтров и ретуши
Могилевская показала, как выглядит без фильтров и ретуши
Как пульс может рассказать об опасных болезнях
Как пульс может рассказать об опасных болезнях
Эта рыба опасна для вашего здоровья!
Эта рыба опасна для вашего здоровья!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти