Гурт Go_A став популярнішим за російського Моргенштерна в Spotify за кількістю прослуховувань

Довгий час Моргенштерн був одним з найбільш прослуховуваних артистів на пострадянському просторі

Go_A обійшли Моргенштерна за кількістю прослуховувань в Spotify Фото: instagram.com/go_a_band, instagram.com/morgen_shtern

Представник "Євробачення-2021" від України, гурт Go_A, який став хедлайнером фестивалю Atlas Weekend-2021, обійшов скандального російського репера Моргенштерна в музичному сервісі Spotify.

Якщо раніше Моргенштерн, який дуже популярний не тільки на батьківщині, але і в Україні, посідав перші рядки в рейтингу за кількістю слухачів за місяць, то зараз у нього з'явився конкурент.

Як зауважує Culture Ukraine, Go_A обійшли Моргенштерна за кількістю щомісячних слухачів на Spotify! Тепер вони №1 артисти у світі серед діючих виконавців країн колишнього СРСР.

На момент публікації цього матеріалу у Go_A – 2 950 818 слухачів за місяць, а у Моргенштерна – 2 796 241.

Go_A набрали більше слухачів, ніж у російського репера Моргенштерна Фото: скриншот

Зазначимо, що гурт Go_A після своєї участі в "Євробаченні" став популярним не тільки в Україні, а й в усьому світі. Доказ цьому – перші місця у світових музичних чартах, мільйони переглядів і тисячі нових прихильників.

Нещодавно пісня Go_A SHUM, з якою вони представляли Україну на "Євробаченні", посіла 80 місце в світовому чарті Billboard Global 200 excl US, встановивши рекорд серед українських виконавців. Це перший випадок в історії, коли україномовна композиція потрапляє в цей чарт, в якому беруть участь пісні з усього світу. За їхнім треком розташувалися пісні таких всесвітньо відомих артистів, як Дуа Ліпи, Doja Cat, Бруно Марса, Леді Гаги і Бредлі Купера, Cardi B та інших.

Go_A Фото: instagram.com/go_a_band

Ще в першому півфіналі "Євробачення-2021" виступ Go_A привернув увагу мільйонів глядачів. Тоді їхній номер потрапив у тренди відеохостингу YouTube і зібрав понад дев'ять мільйонів переглядів.

Раніше пісня посіла п'яте місце глобального рейтингу хітів сервісу Spotify, а потім взагалі – перше. У той час як трек Ziti e Buoni переможця "Євробачення" Måneskin на той момент виявився на п'ятому місці в рейтингу.

Дивіться актуальні новини про зірок шоу-бізнесу в сюжеті "Зіркового шляху":

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися