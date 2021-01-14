Хто такий Моргенштерн, якого висміяв Олексій Суханов

Молодий блогер з провінції став однією з найскандальніших зірок

Вчора український телеведучий Олексій Суханов висловився про скандального Моргенштерна після його ганебних зізнань. Репер потрапив на обкладинку нового випуску журналу про зірок і відповідно до напису на обкладинці, репер зізнався, що страждає від алкогольної та наркотичної залежностей з 15 років.

Ми вирішили дізнатися, чому музика Моргенштерна стала такою популярною серед покоління Z, а сам репер набув статусу кумира мільйонів.

Моргенштерн Фото: instagram.com/morgen_shtern

Хто такий Моргенштерн?

Справжнє ім'я Моргенштерна – Алішер Тагірович Моргенштерн. Він народився в Уфі в 1998 році і вже з підліткового віку почав підробляти через смерть батька. Ще в школі Алішер захопився репом і зняв свій перший кліп.

У 2010 році молодий артист заснував з друзями групу "ММД CREW". Вони знімали пародійні та гумористичні ролики в стилі, схожому з роботами Валентина Стрикала. Тоді ж Моргенштерн захопився алкоголем. За словами самого репера, починаючи з 16 років він "пив горілку щодня".

Всупереч згубним звичкам, майбутній репер зміг скласти іспити в школі і вступив до університету на педагогічний факультет. Але незабаром був відрахований.

У 2017 році інтернет-спільноти вже були знайомі з Алішером як з MORGENSHTERN, який на своєму YouTube-каналі показував, як реп-хіти створюються "на коліні". До речі, саме мама стала його першим спонсором: купила йому мікрофон і фінансувала розкрутку. У своїх відео Моргенштерн розвіював міфи про геніальність реп-артистів і показував, як можна швидко зняти кліпи на пісні. Потім він почав знімати пародії на інших виконавців, а також пропонував послуги аранжування треків на замовлення. Через рік у Моргенштерна вже зібрався мільйон передплатників на каналі.

Хейтери і фанати Моргенштерна

Моргенштерн набув статусу такої суперзірки серед молодого покоління, що крім мільйонної армії шанувальників у нього не менша армія ненависників. Зараз в Instagram у Моргенштерна понад шість мільйонів фоловерів. Девіз артиста – "Музика стала просто фоном. І немає в ній ніякої цінності" – працює для репера й досі, а його життя схоже на нескінченне реаліті-шоу, в якому немає ніякої цензури і меж дозволеного. Водночас репер показує, що його зовсім не хвилює, що про нього думають інші.

Записаний в 2020-му році за тиждень в прямому ефірі альбом "Легендарний пил" побив усі рекорди – його прослухали 86 мільйонів разів.

Скільки заробляє Моргенштерн?

Російська версія журналу Forbes оцінила річний дохід Моргенштерна в півтора мільйони доларів. Нещодавно артист став ще й власником власного ресторану.

Репер навчився вміло використовувати негатив щодо себе і перетворити його на частину свого фінансового успіху. Його екстравагатні образи провокують глядачів і слухачів на емоції, а які – вже не має значення. Водночас велика частина хейту в бік Моргенштерна ні до чого не призводить – артист випускає новий скандальний трек чи робить нову шокуючу заяву і всі забувають про те, що обговорювали ще недавно.

Скандали з Моргенштерном

Репер відомий своїми епатажними витівками. Наприклад, в 2018 році зірка вирішив спалити 100 тисяч рублів на набережній просто так, а в 2019 – на день жалоби після пожежі в одеському коледжі влаштував гучний концерт.

"Я вважаю, що день жалоби – це просто показуха, просто йо ** на показуха. Давайте влаштуємо замість дня жалоби день, б *** ь, крику. Якого х * я пожежних перевірок немає в місті?" – сказав тоді Моргенштерн.

У минулому році артист розбив пляшку елітного алкоголю перед університетом, а деякі його кліпи навіть були забанені на YouTube.

Раніше повідомлялося, що Седокова через скандал з дочкою відмовилася від одкровень в Instagram.

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