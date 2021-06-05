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Моргенштерн влаштував скандал на МУЗ-ТВ, жорстко обматюкавши організаторів: В рот ї**в ваші тарілки

Сьогодні, 10:14

Реп-виконавець образився на організаторів музичної премії через те, що в номінації "Найращий виконавець року" переміг не він

Моргенштерн влаштував скандал на премії МУЗ-ТВ
Моргенштерн влаштував скандал на премії МУЗ-ТВ
Фото: Скріншот з YouTube, instagram.com/morgen_shtern

Російський репер Моргенштерн з одного скандалу потрапляє в інший. Нещодавно репера оштрафували за пропаганду наркотиків, а тепер артист влаштував бунт на російській музичній премії "МУЗ-ТВ".

Моргенштерн обурився тим, що в номінації "Найращий виконавець року" переміг не він, а Олександр Ревва, який виступає під псевдонімом Артур Пирожков.

Олександр Ревва на МУЗ-ТВ
Олександр Ревва на МУЗ-ТВ
Фото: Скріншот з YouTube

Після того, як Ревву оголосили переможцем і вручили трофейну тарілку, Моргенштерн вибіг на сцену і влаштував розбірки.

"Мені не потрібна тарілка, я прийшов сюди не за тарілкою, я прийшов сюди за правдою. "МУЗ-ТВ", ви говорите – ви найчесніша музична премія? Тоді чому ваш ведучий виграє в номінації?" – сказав артист зі сцени, перебиваючи ведучих.

Після цього репер запропонував вивести результати голосування на екран. Не отримавши відповіді, він зробив нову пропозицію – по черзі назвати імена (його і Олександра Ревви) і за рівнем шуму від оплесків в залі дізнатися, "хто дійсно переміг".

Моргенштерн на премії МУЗ-ТВ
Моргенштерн на премії МУЗ-ТВ
Фото: Скріншот з YouTube

Ведучі намагалися його всіляко заспокоїти. Дмитро Нагієв сказав Моргентшерну, що, мовляв, тут "не сільська дискотека", щоб все вирішувати оплесками, а Ксенія Собчак запропонувала реперу здати текст на наркотики, натякнувши, що він знаходився в неадекватному стані.

Все закінчилося тим, що Моргенштерн вийшов на сцену і почав виконувати свій хіт Cadillac. Разом з ним на сцену вийшли його друзі і колеги, зокрема й Єгор Крид і Тіматі.

Наприкінці репер жорстко обматюкав організаторів, заявивши, що йому, м'яко кажучи, все одно і взагалі його найкраща нагорода – це його дівчина Ділара.

"Подивіться на цю жінку – ось моя нагорода, а тарілки ваші я в рот ї**в", – прокричав у мікрофон Моргенштерн, підхопив Ділару на руки і пішов зі сцени.

Моргенштерн на премії МУЗ-ТВ
Відео: https://t.me/Lshot

Раніше ми повідомляли, що Моргенштерн прибув на судове засідання на McLaren і з дівчиною в образі вдови.

Раніше в Україні виник скандал навколо "Євробачення". Дивіться про це у відеосюжеті:

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