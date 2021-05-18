Молодша Полякова поміняла стиль. Тепер її порівнюють з Леді Гагою

У коментарях прихильники 16-річної Марії почали обговорювати її новий образ, писати компліменти та вигадувати кумедні підписи для фото

Фото: Сьогодні

16-річна Марія, донька відомої української співачки Олі Полякової, поділилася з підписниками в Instagram новим несподіваним луком. У коментарях прихильники та хейтери порівняли її з американською поп-іконою Леді Гагою.

На новому знімку дівчина, яку називають точною копією своєї матері, постала у білій оверсайз футболці, шкіряному корсеті та в чорних сережках у вигляді хрестів. Образ юна співачка доповнила чорними стрілками й червоною помадою на губах.

"Придумайте підпис під це фото", – написала Марія в Instagram.

Марія, донька Олі Полякової

Фото: instagram.com/mashapolyakova

Під фотографією шанувальники блогерки почали обговорювати її новий образ. Вони роблять Марії компліменти і придумують кумедні підписи для фото.

"Леді Гага", "Марусю, ти прекрасна", "Всевидяче око", "Ще й у червні в школу ходити?!", "Як і завжди нереальна", "Як Моргенштерн", "Королева", "Забула щось вдома, але вже вийшла", "Вже світанок, а я не вдома", – пишуть підписники молодшої Полякової.

До речі, дочка Полякової встигла обзавестися цілою армією шанувальників у соцмережах – за її сторінкою в Instagram стежить понад 173 тисяч осіб.

Нагадаємо, нещодавно Маша Полякова розповіла, як пройшло знайомство її хлопця із зірковою мамою.

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