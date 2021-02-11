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"Не лізь, а-а-а-а": як Полякова познайомилася з хлопцем дочки

Сьогодні, 15:51

Маша розповіла, як пройшло знайомство із зірковою мамою

Дочка зіркового детектива шоу "Маска" на телеканалі "Україна" Олі Полякової Маша, яка розповіла про відверті фото в Instagram , майже рік зустрічається зі своїм хлопцем і вже познайомила батьків з обранцем. В інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна" Маша розповіла, як пройшло знайомство.

Хлопця 15-річної Марії звуть Андрій. Вони почали зустрічатися в березні минулого року. Дочка Олі Полякової вже знайома з батьками свого хлопця. Знайомство вийшло спонтанним.

Маша Полякова зі своїм хлопцем
Маша Полякова зі своїм хлопцем
Фото: instagram.com/mashapolyakova

Маша і Андрій вже напевно знають, як проведуть День закоханих. Якщо ви все ще ламаєте голову, чим здивувати кохану людину – у нас є 14 креативних ідей до Дня святого Валентина.

"Це був якийсь вечір, я забула ключі, тато з Алісою (сестра Маші) були тоді на дачі, а мама мала повернутися пізно. Було дуже холодно, дощ пішов і він сказав "не хочеш до мене заїхати, якщо ключі забула", та й ми заїхали, вони мене пригостили биточками з курочкою ", – розповіла дочка співачки програмі" Зірковий шлях ".

C батьками Маші Андрій також вже встиг познайомитися.

"З татом це було дивне знайомство, він заходить за мною, а тато просить" будь ласка, купи мені кави, у нас зламалася кавоварка "", – розповіла дочка Полякової.

А ось до знайомства із зірковою мамою своєї дівчини Андрій готувався.

"Він там купив фрукти, вона з ним поговорила. Сказала, що не лізь, а-а-а, тільки поцілунки і більше нічого "о ", – розповіла в інтерв'ю Маша.

Дивіться інтерв'ю Маші Полякової для програми "Зірковий шлях".

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Джерело: Эксклюзив "Зіркового шляху"
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