"Не лізь, а-а-а-а": як Полякова познайомилася з хлопцем дочки
Маша розповіла, як пройшло знайомство із зірковою мамою
Дочка зіркового детектива шоу "Маска" на телеканалі "Україна" Олі Полякової Маша, яка розповіла про відверті фото в Instagram , майже рік зустрічається зі своїм хлопцем і вже познайомила батьків з обранцем. В інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна" Маша розповіла, як пройшло знайомство.
Хлопця 15-річної Марії звуть Андрій. Вони почали зустрічатися в березні минулого року. Дочка Олі Полякової вже знайома з батьками свого хлопця. Знайомство вийшло спонтанним.
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"Це був якийсь вечір, я забула ключі, тато з Алісою (сестра Маші) були тоді на дачі, а мама мала повернутися пізно. Було дуже холодно, дощ пішов і він сказав "не хочеш до мене заїхати, якщо ключі забула", та й ми заїхали, вони мене пригостили биточками з курочкою ", – розповіла дочка співачки програмі" Зірковий шлях ".
C батьками Маші Андрій також вже встиг познайомитися.
"З татом це було дивне знайомство, він заходить за мною, а тато просить" будь ласка, купи мені кави, у нас зламалася кавоварка "", – розповіла дочка Полякової.
А ось до знайомства із зірковою мамою своєї дівчини Андрій готувався.
"Він там купив фрукти, вона з ним поговорила. Сказала, що не лізь, а-а-а, тільки поцілунки і більше нічого "о ", – розповіла в інтерв'ю Маша.
Дивіться інтерв'ю Маші Полякової для програми "Зірковий шлях".
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