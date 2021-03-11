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Дочка Олі Полякової станцювала з крапельницею в лікарні (відео)

Сьогодні, 11:48

Маша вирішила засняти на відео, як проводить час на госпіталізації

Дочка зіркового детектива шоу "Маска" Олі Полякової, Маша, яка раніше була госпіталізована, залишається на позитиві навіть в лікарні.

У своєму Instagram-акаунті Маша опублікувала ролик, знятий для TikTok, в якому вона танцює в парі зі стійкою з крапельницею. Дівчина була одягнена в піжамний одяг, в той час, як трубочка крапельниці була приєднана до її руки.

"Моя розвага в лікарні", – підписала ролик Маша.

Маша Полякова танцює в лікарні
Відео: instagram.com/mashapolyakova

Нагадаємо, що 16-річна Маша Полякова опинилася в лікарні буквально вчора. Причиною тому став апендицит. Дівчина перебуває в одній з приватних лікарень Києва і лежить під крапельницею. У своїх перших відео Маша зізналася, що вже дуже хоче поїсти фастфуд, але на певний час їй доведеться про нього забути.

Раніше Маша Полякова зробила різку заяву про українську мову.

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