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Дочку Олі Полякової госпіталізували

Сьогодні, 13:30

Маша опублікувала Stories з лікарні

Старша дочка зіркового детективу шоу "Маска" на телеканалі "Україна" Олі Полякової Маша, яка зробила заяву про українську мову, потрапила до лікарні. Про це дочка артистки розповіла у себе в Instastories.

Машу госпіталізували в одну з приватних лікарень Києва. Як розповіла Полякова-молодша, причиною госпіталізації став апендицит.

"Мене поклали з апендицитом, ось... огляд на палату. Ні, ну просторненько", – сказала Маша і показала свою палату.

Дочка артистки також показала, що лежить під крапельницею і розповіла про бажання поїсти їжі з фастфуду, але на кілька тижнів їй про ці мрії доведеться забути.

Нагадаємо, нещодавно Маша змінила імідж. Зіркова мама пофарбувала волосся своєї 16-річної дочки Маші.

Раніше ми розповідали, який сюрприз на день народження влаштувала Оля Полякова для дочки.

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