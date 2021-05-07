У Мережі розкритикували вокальні дані дочки Полякової: Жахливий голос
Маша Полякова вирішила зануритися в світ музики. Дівчина створила власну групу, але обрала інший жанр – рок
Дочка Олі Полякової Маша, яка раніше розповіла про реакцію батьків на її відверті фото в соцмережах , поділилася новим відео з репетиції своєї рок-групи "Шви".
В опублікованому ролику в Instagram можна почути, як співає дочка Олі Полякової.
"Відео з рєпи", – коротко написала Маша.
У Мережі багато хто не оцінив вокал зіркової спадкоємиці.
- "Голос не дуже"
- "Ну таке"
- "Поки що просто дочка класної вумен Олі Полякової"
- "А де слова? Чути тільки гуркіт?"
Але були ті, хто і підтримав Машу.
- "Молодіжно і сучасно"
- "Маша клас, ти супер"
- "Розумникчка"
Нагадаємо, нещодавно Маша Полякова розповіла, як пройшло знайомство її хлопця із зірковою мамою.
раніше дочка Олі Полякової станцювала з крапельницею в лікарні.
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