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У Мережі розкритикували вокальні дані дочки Полякової: Жахливий голос

Сьогодні, 08:20

Маша Полякова вирішила зануритися в світ музики. Дівчина створила власну групу, але обрала інший жанр – рок

Дочка Олі Полякової Маша, яка раніше розповіла про реакцію батьків на її відверті фото в соцмережах , поділилася новим відео з репетиції своєї рок-групи "Шви".

В опублікованому ролику в Instagram можна почути, як співає дочка Олі Полякової.

"Відео з рєпи", – коротко написала Маша.

Maria Polyakova (@mashapolyakova)

У Мережі багато хто не оцінив вокал зіркової спадкоємиці.

  • "Голос не дуже"
  • "Ну таке"
  • "Поки що просто дочка класної вумен Олі Полякової"
  • "А де слова? Чути тільки гуркіт?"

Але були ті, хто і підтримав Машу.

  • "Молодіжно і сучасно"
  • "Маша клас, ти супер"
  • "Розумникчка"

Нагадаємо, нещодавно Маша Полякова розповіла, як пройшло знайомство її хлопця із зірковою мамою.

раніше дочка Олі Полякової станцювала з крапельницею в лікарні.

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