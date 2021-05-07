У Мережі розкритикували вокальні дані дочки Полякової: Жахливий голос

Маша Полякова вирішила зануритися в світ музики. Дівчина створила власну групу, але обрала інший жанр – рок

Дочка Олі Полякової Маша, яка раніше розповіла про реакцію батьків на її відверті фото в соцмережах , поділилася новим відео з репетиції своєї рок-групи "Шви".

В опублікованому ролику в Instagram можна почути, як співає дочка Олі Полякової.

"Відео з рєпи", – коротко написала Маша.

У Мережі багато хто не оцінив вокал зіркової спадкоємиці.

"Голос не дуже"

"Ну таке"

"Поки що просто дочка класної вумен Олі Полякової"

"А де слова? Чути тільки гуркіт?"

Але були ті, хто і підтримав Машу.

"Молодіжно і сучасно"

"Маша клас, ти супер"

"Розумникчка"

Нагадаємо, нещодавно Маша Полякова розповіла, як пройшло знайомство її хлопця із зірковою мамою.

раніше дочка Олі Полякової станцювала з крапельницею в лікарні.

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