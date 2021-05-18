Младшая Полякова поменяла стиль. Теперь ее сравнивают с Леди Гагой

В комментариях поклонники 16-летней Марии принялись обсуждать ее новый образ, писать комплименты и придумывать забавные подписи для фото

Фото: Сегодня

16-летняя Мария, дочь известной украинской певицы Оли Поляковой, поделилась с подписчиками в Instagram новым неожиданным луком. В комментариях поклонники и хейтеры сравнили ее с американской поп-иконой Леди Гагой.

На новом снимке девушка, которую называют точной копией своей матери, предстала в белой оверсайз футболке, кожаном корсете и в черных серьгах в виде крестов. Образ юная певица дополнила черными стрелками и красной помадой на губах.

"Придумайте подпись под эту фотку", – написала Мария в Instagram.

Мария, дочь Оли Поляковой

Фото: instagram.com/mashapolyakova

Под фотографией поклонники блогерши начали обсуждать ее новый образ. Они делают Марии комплименты и придумывают забавные подписи для фото.

"Леди Гага", "Маруся, ты прекрасна", "Всевидящее око", "Еще и в июне в школу ходить?!", "Как и всегда нереальная", "Как Моргенштерн", "Королева", "Забыла что-то дома, но уже вышла", "Уже рассвет, а я не дома", – пишут подписчики младшей Поляковой.

К слову, дочь Поляковой успела обзавестись целой армией поклонников в соцсетях – за ее страничкой в Instagram следит более 173 тысяч человек.

Напомним, недавно Маша Полякова рассказала, как прошло знакомство ее парня со звездной мамой.

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