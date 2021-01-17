Рятівниці Малібу: Оля Полякова з донькою приміряли однакові купальники (фото)

Дівчата похвалилися стрункими фігурами на відпочинку

Нещодавно ми писали, що 15-річна Маша Полякова похвалилася витонченою фігурою в крихітному бікіні. А ось її мама поділилася на своїй сторінці в Instagram іншими фото з Мальдів.

На них Полякова-старша і Полякова-молодша позують разом в червоних купальниках – вони виглядають як близнята, а ноги у них насправді дуже довгі.

Оля Полякова з донькою Машею

Фото: instagram.com/polyakovamusic

"Пофоткались трошки) Це завжди стрес, завжди скандал) Але по нас не видно, рятівниці "мальдіву" у діі", – підписала кадри Оля Полякова.

Оля Полякова з донькою Машею

Фото: instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова з донькою Машею

Фото: instagram.com/polyakovamusic

До слова, в Мережі Олю Полякову розкритикували за відпочинок на дорогому екзотичному курорті. Їй нагадали, що не так давно вона влаштовувала акцію протесту і скаржилася, що через карантин концертна індустрія на межі і грошей немає.

Сама Оля ніяк звинувачення не прокоментувала.

Оля Полякова розповіла про свої оригінальні вбрання на шоу "Маска". Детальніше – в сюжеті:

Ми також писали, що Дженніфер Лопес у червоному бікіні показала, як треба радіти життю.

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