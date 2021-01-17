Рятівниці Малібу: Оля Полякова з донькою приміряли однакові купальники (фото)
Дівчата похвалилися стрункими фігурами на відпочинку
Нещодавно ми писали, що 15-річна Маша Полякова похвалилася витонченою фігурою в крихітному бікіні. А ось її мама поділилася на своїй сторінці в Instagram іншими фото з Мальдів.
На них Полякова-старша і Полякова-молодша позують разом в червоних купальниках – вони виглядають як близнята, а ноги у них насправді дуже довгі.
"Пофоткались трошки) Це завжди стрес, завжди скандал) Але по нас не видно, рятівниці "мальдіву" у діі", – підписала кадри Оля Полякова.
До слова, в Мережі Олю Полякову розкритикували за відпочинок на дорогому екзотичному курорті. Їй нагадали, що не так давно вона влаштовувала акцію протесту і скаржилася, що через карантин концертна індустрія на межі і грошей немає.
Сама Оля ніяк звинувачення не прокоментувала.
Оля Полякова розповіла про свої оригінальні вбрання на шоу "Маска". Детальніше – в сюжеті:
Ми також писали, що Дженніфер Лопес у червоному бікіні показала, як треба радіти життю.
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