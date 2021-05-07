В місяць можна заробити 70 тисяч гривень – зірки чесно про свій заробіток в Instagram

Українські зірки в програмі "Зірковий шлях", яку ведуть Даніель Салем і Альона Вінницька на телеканалі "Україна", розповіли скільки коштують їхні пости в Instagram

Щодня Instagram набирає все більших обертів. Тепер це не просто місце для хороших фото і відео, а вже повноцінна платформа для реального заробітку. Нещодавно молода дружина Віктора Павліка і блогер-початківечь Катерина Репяхова , яка нещодавно поскаржилася клінінгову компанію, заявила, що у важкі часи в соцмережі можна добре заробити грошей.

Віктор Павлік та Катерина Репяхова Фото: instagram.com/repyahovakate

"Дякуємо Господу, що ми живемо в такий час, коли є Instagram, нормальний під час карантину план В, така фінансова подушка безпеки. Я планую вкладати в неї десятки тисяч доларів, я ставлю на це ставку хорошу. Тому що це круто працює в поєднанні з публічним чоловіком. Навіть зараз останній інфопривід у мене охоплення збільшив в два рази. Тут гріх цим не скористатися. Моя мета – стати хорошим блогером, і все зробити для того, щоб Віктор Франкович на пенсії не морочився, відчував себе круто ", – каже Репяхова.

І хоча Катя вирішила не називати конкретні суми за свої рекламні послуги в мережі, інші зірки були більш відвертими. наприклад, дочка Олі Полякової, Марія , почала отримувати від рекламодавців пропозиції про співпрацю ще два роки тому.

Маша Полякова Фото: instagram.com/mashapolyakova

"Я пам'ятаю, коли у мене стукнуло перші сто тисяч підписників. Я була тоді на Балі з мамою. І мені перший раз написали: "Ми вам заплатимо гроші, ви зробите нам рекламу", для мене це був шок, я тоді запитую маму: "Мамо, а що робити?", а вона виставляє такі ціни, що мене не взяли. Якщо я не помиляюся, це було дві вісімсот, – поділилася Маша Полякова. – Потім я вже сама дійшла до того, що треба трошки ціни знижувати, і зараз все добре ".

Ще на початку 2021 дівчина не приховувала в шапці профілю, її рекламне Instastories коштує – 600 гривень + пост 1600 гривень. Однак зараз Маша видалила цю інформацію, і можна припустити, що зі збільшенням кількості підписників міг злетіти вгору і прайс зіркової дочки.

А ось ведущий Тимур Мірошниченко зізнається, що його розцінки дуже доступні для рекламодавців.

"Це може бути 100 доларів за публікацію, може бути більше. Але це не постійна історія, я не особливо заробляю на Instagram ", – говорить Тимур Мірошниченко.

На відміну від своєї дружини Інни, яка вже кілька років займається блогерством, і, до речі, досить вигідно.

"Середня сума, яку я заробляю, це 2000 гривень на серії Instastories і 4000 реклама в пості. Instastories замовляють набагато частіше, тому що ти більше можеш показати, і не дивлячись на те, що охоплення менше, все одно краще продавати в Instastories ", – ділиться дружина телеведучого.

Тимур Мірошниченко з дружиною Інною Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Інна зазначила, що щомісяця намагається підрахувати свій заработок.

"І найменше це було 30 тисяч гривень, найбільше – 70 тисяч гривень. Це круто, тому що я приблизно стільки заробляла, коли працювала адвокатом, і моя робота була пов'язана із суцільним стресом. А тут я не стрес, сиджу собі вдома, час від часу щось рекомендую. Незважаючи на те, що я дуже вибірково ставлюся до того, що рекомендую. Все одно запитів на рекламу багато ", – каже Інна Мірошниченко.

Вражає своїм заробітком за пост в Instagram і ведущий програми "Ранок з Україною" Анатолій Анатоліч.

Ведучий Анатолій Анатоліч Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

"Коштувати це може близько 20 000 гривень, якщо це комерційний, може більше, дивлячись на те, який це бренд і на скільки комфортно мені з ним працювати", – поділився ведущий каналу "Україна".

Травесті-діва Монро , У якій майже 73 000 підписників, про свої розцінки на рекламу каже завуальовано.

Монро Фото: instagram.com/monritta

"Один рекламний пост варто, я не буду називати суму, просто в еквіваленті – кілька дорогих туфель дизайнерських", – розповіла Монро.

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