Мішина опублікувала пост, після якого в Мережі заговорили про її розставання з Еллертом

Ксенія Мішина в своїй новій публікації в Instagram торкнулася теми вірності і довіри у стосунках

Олександр Еллерт і Ксенія Мішина Фото: instagram.com/misha.k.ua, instagram.com/ellert_a

В мережі заговорили про розставання Ксенії Мішиной і Олександра Еллерта . Приводом для чуток став новий пост головної героїні першого сезону "Холостячки".

У себе в Instagram Ксенія вирішила поміркувати про вірність і довіру у стосунках.

"Як ви думаєте, чи можуть існувати два цих якості окремо друг від одного? Що з'являється на початку? Довіра, яке як кредит видає кожен партнер своєму супутнику? Або все таки вірність, яку потрібно довести або навіть спростувати можливість зради і на підставі цього виникає довіру? Як виникає цей механізм – ревнощі? В які моменти це наш захист від розчарувань, а в які просто егоїзм і маніпуляція? " – поцікавилася актриса у підписників.

Ксенія Мішина Фото: instagram.com/misha.k.ua

Ксенія задалася питанням, чому людина може не довіряти.

"Що за біль говорить в людині, який готовий безпричинно поранити близької підозрами? Що за комплекси штовхають людей в деструктивні емоції? Чому людям так подобається жити в цих емоціях, а не насолоджуватися кожним днем друг з одним?" – написала головна героїня першої "Холостячки".

У Мережі вважають, що цим постом Ксенія натякає на розставання з Олександром Еллертом. Деякі підписники зазначили, що Еллерт і Мішина відписалися один від одного.

"А де Саша?"

"Що Еллерт знову накоїв?"

"Ви з Сашком вже не разом?"

Нагадаємо, раніше в Мережі вже говорили про розставання пари , але незабаром після чуток Ксенія і Олександр стали публікувати спільні фото.

Зараз пара ніяк не коментує свої стосунки.

Раніше Ксенія Мішина дала пораду Златі Огневич.

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