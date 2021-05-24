Мишина опубликовала пост, после которого в Сети заговорили о ее расставании с Эллертом

Ксения Мишина в своей новой публикации в Instagram затронула тему верности и доверия в отношениях

Александр Эллерт и Ксения Мишина Фото: instagram.com/misha.k.ua, instagram.com/ellert_a

В Сети заговорили о расставании Ксении Мишиной и Александра Эллерта. Поводом для слухов стал новый пост главной героини первого сезона "Холостячки".

У себя в Instagram Ксения решила поразмышлять о верности и довериях в отношениях.

"Как вы думаете, могут ли существовать два этих качества отдельно друг от друга? Что появляется в начале? Доверие, которое как кредит выдаёт каждый партнер своему спутнику? Или все таки верность, которую нужно доказать или даже опровергнуть возможность измены и на основании этого возникает доверие? Как возникает этот механизм – ревность? В какие моменты это наша защита от разочарований, а в какие просто эгоизм и манипуляция?" – поинтересовалась актриса у подписчиков.

Ксения Мишина Фото: instagram.com/misha.k.ua

Ксения задалась вопросом, почему человек может не доверять.

"Что за боль говорит в человеке, который готов беспричинно ранить близкого подозрениями? Что за комплексы толкают людей в деструктивные эмоции? Почему людям так нравится жить в этих эмоциях, а не наслаждаться каждым днём друг с другом?" – написала главная героиня первой "Холостячки".

В Сети посчитали, что этим постом Ксения намекает на расставание с Александром Эллертом. Некоторые подписчики отметили, что Эллерт и Мишина отписались друг от друга.

"А где Саша?"

"Что Эллерт опять натворил?"

"Вы с Сашей уже не вместе?"

Напомним, ранее в Сети уже говорили о расставании пары, но вскоре после слухов Ксения и Александр стали публиковать совместные фото.

Сейчас пара никак не комментирует свои отношения.

Ранее Ксения Мишина дала совет Злате Огневич.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться