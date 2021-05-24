Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Мишина опубликовала пост, после которого в Сети заговорили о ее расставании с Эллертом

Сегодня, 18:43

Ксения Мишина в своей новой публикации в Instagram затронула тему верности и доверия в отношениях

Александр Эллерт и Ксения Мишина
Александр Эллерт и Ксения Мишина
Фото: instagram.com/misha.k.ua, instagram.com/ellert_a

В Сети заговорили о расставании Ксении Мишиной и Александра Эллерта. Поводом для слухов стал новый пост главной героини первого сезона "Холостячки".

У себя в Instagram Ксения решила поразмышлять о верности и довериях в отношениях.

"Как вы думаете, могут ли существовать два этих качества отдельно друг от друга? Что появляется в начале? Доверие, которое как кредит выдаёт каждый партнер своему спутнику? Или все таки верность, которую нужно доказать или даже опровергнуть возможность измены и на основании этого возникает доверие? Как возникает этот механизм – ревность? В какие моменты это наша защита от разочарований, а в какие просто эгоизм и манипуляция?" – поинтересовалась актриса у подписчиков.

Ксения Мишина
Ксения Мишина
Фото: instagram.com/misha.k.ua

Ксения задалась вопросом, почему человек может не доверять.

"Что за боль говорит в человеке, который готов беспричинно ранить близкого подозрениями? Что за комплексы толкают людей в деструктивные эмоции? Почему людям так нравится жить в этих эмоциях, а не наслаждаться каждым днём друг с другом?" – написала главная героиня первой "Холостячки".

В Сети посчитали, что этим постом Ксения намекает на расставание с Александром Эллертом. Некоторые подписчики отметили, что Эллерт и Мишина отписались друг от друга.

  • "А где Саша?"
  • "Что Эллерт опять натворил?"
  • "Вы с Сашей уже не вместе?"

Напомним, ранее в Сети уже говорили о расставании пары, но вскоре после слухов Ксения и Александр стали публиковать совместные фото.

Сейчас пара никак не комментирует свои отношения.

Ранее Ксения Мишина дала совет Злате Огневич.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
В Киеве снимают украинско-хорватскую драму с Ксенией Мишиной — это первый сериал oll.tv Холостячка Мишина провела вечер с Рыбаком, который бросил ее ради другой Алексей Тригубенко из Холостячки о том, почему у него нет девушки: Привыкаю к одиночеству
Ксения Мишина Холостячка Александр Эллерт
Реклама

Новости партнеров

Гусева рассказала, почему избегала Безрукова
Гусева рассказала, почему избегала Безрукова
ТОП-5 комедийных фильмов, которые точно стоят вашего времени
ТОП-5 комедийных фильмов, которые точно стоят вашего времени
Раскрыт главный признак перенесенного коронавируса
Раскрыт главный признак перенесенного коронавируса
Голливуд отдыхает: самые красивые турчанки из сериалов
Голливуд отдыхает: самые красивые турчанки из сериалов

Популярные статьи

Сегодня, 16:39Вкусно

Как получить максимум пользы от чая матча: 9 важных правил и 2 рецепта с ним

Сегодня, 06:50Психо

Гороскоп на сегодня 24 мая для всех знаков зодиака: Овны, не насилуйте себя – отдохните!

Вчера, 16:57Звездно

Это успех: выступление Go_A на Евровидении-2021 попало на первое место в трендах YouTube

Вчера, 14:40Звездно

Ани Лорак не пришла на музыкальную премию в Москве. В Сети считают, что виноват Меладзе

Вчера, 12:53Звездно

Настя Каменских и Потап отмечают годовщину свадьбы! История романа, который они скрывали годами

Вчера, 11:22Звездно

Победителя Евровидения-2021 обвинили в употреблении наркотиков во время шоу. Он не стал молчать

Вчера, 09:51Звездно

Почему все сходят с ума по солисту группы Måneskin, которая стала победителем Евровидения-2021

Вчера, 02:24Звездно

Go_A — пятые! Видео выступления Украины в финале Евровидения-2021

Вчера, 02:07Звездно

Как голосовали в финале Евровидения-2021: турнирная таблица

22 маяЗвездно

Вот это нашумели: песня Go_A попала на пятое место мирового рейтинга Spotify

22 маяФаново

День Николая Чудотворца: приметы и что нельзя делать в этот день

22 маяПсихо

Гороскоп на сегодня 22 мая для всех знаков зодиака: Рыбы, вас ждет романтическое знакомство!

22 маяЗвездно

Юля Зайка о финале Холостяка: Сердце лопнуло, как шар, в который воткнули кинжал

22 маяЗвездно

Холостяк-11: что известно о победительнице проекта – Анне Богдан

22 маяЗвездно

Анна Богдан стала победительницей проекта Холостяк-11

21 маяВкусно

Ваша специя по гороскопу – узнайте, чем именно вам нужно приправлять еду

Новости партнеров

Выступление Макаревича в Днепре: как встречали российского певца
Выступление Макаревича в Днепре: как встречали российского певца
Что известно о невестке Марченко: кто она и чем занимается?
Что известно о невестке Марченко: кто она и чем занимается?
"Натуральный блондин" не признал родного 11-летнего сына!
"Натуральный блондин" не признал родного 11-летнего сына!
90-е навсегда: 12 самых ярких пар отечественного шоу-бизнеса
90-е навсегда: 12 самых ярких пар отечественного шоу-бизнеса
Моргенштерн сорвался после отмены концертов в Украине: одни маты
Моргенштерн сорвался после отмены концертов в Украине: одни маты
Хто народив двійнят Галкіна і Пугачової: онімієте
Хто народив двійнят Галкіна і Пугачової: онімієте
Ольга Сумская в лосинах показала "интимную" комнату
Ольга Сумская в лосинах показала "интимную" комнату
Спилися і бомжують: ось як живуть зірки 90-х
Спилися і бомжують: ось як живуть зірки 90-х

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять