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Олексій Тригубенко з Холостячки про те, чому у нього немає дівчини: Звикаю до самотності

Сьогодні, 13:56

Ексучасник романтичного реаліті зізнався, що йому складно знайти кохану після завершення проєкту

Олексій Тригубенко, який поділився, як відчуває себе після COVID-19, розповів, що запитання про особисті стосунки йому ставлять найчастіше. На своїй сторінці в Instagram Тригубенко зізнався, що йому досі складно зав'язувати стосунки з дівчатами після того, як не вдалося завоювати серце Ксенії Мішиной.

"Фінал проєкту" Холостячка "дався важко, тому після його закінчення я зосередився на бізнесі, було не до стосунків. Потім шоу вийшло в ефір. У міру виходу випусків я проживав цю історію знову, і було складно почати з кимось серйозні стосунки. Це було так помітно, що дівчата самі говорили мені про це. Час лікує, і зараз я готовий до нового етапу в житті", – пише Олексій.

Олексій Тригубенко
Олексій Тригубенко
Фото: instagram.com/aleksey_trygubenko

За словами Тригубенка, він шукає прості стосунки на все життя – без скандалів і драми, і щоб з дівчиною йому було комфортно в будь-яких життєвих ситуаціях. Також Олексій хоче мати спільні цінності та цілі зі своєю обраницею.

Але поки ексучаснику "Холостячки" важко налагодити контакт з протилежною статтю.

"Зізнаюся, дуже страшно починати нові стосунки, але страшніше те, що я звикаю до самотності і з часом буде складніше впустити когось у свій світ. Як думаєте, може, я багато чого хочу?" – написав Олексій.

Раніше Олексій Тригубенко розповів про дівчину своєї мрії.

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