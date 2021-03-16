Мішель Обама вважає, що Меган і Гаррі повинні пробачити королівській сім'ї

Колишня перша леді США висловилася про скандальне інтерв'ю Меган у Опри Вінфрі

Мішель Обама висловилася про інтерв'ю Меган Маркл, яке вона разом із чоловіком принцом Гаррі дала ведучій Опрі Вінфрі. "Я просто молюся, щоб було прощення", – сказала колишня перша леді США.

Мішель Обаму запитали, що вона думає про інтерв'ю герцога і герцогині Сассекських.

Фото: instagram.com/barackobama

"Коли я думаю про те, через що вони проходять, я згадую про важливість сім'ї і просто молюся, щоб в якийсь момент було прощення, щоб були ясність, любов, щоб все вирішилося. Тому що немає нічого важливішого за сім'ю", – сказала 57-річна Обама в інтерв'ю Access Hollywood .

Дружина Барака Обами висловила надію, що Меган і Гаррі "зможуть знайти ясність, любов і вирішити ситуацію" та зможуть пробачити королівській сім'ї після заяв про расизм і цькування.

Меган Маркл і принц Гаррі Фото: Instagram

Нагадаємо, в інтерв'ю Опрі Вінфрі Меган Маркл і принц Гаррі відверто розповіли про життя в королівській родині. Це спричинило ряд скандальних заяв, в тому числі, про расизм в палаці і думки про суїцид Меган.

Ми зібрали всі головні моменти інтерв'ю Меган і Гаррі тут. Раніше також повідомлялося, що Меган Маркл звернулася до Букінгемського палацу з несподіваним проханням.

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