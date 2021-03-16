Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Мішель Обама вважає, що Меган і Гаррі повинні пробачити королівській сім'ї

Сьогодні, 09:32

Колишня перша леді США висловилася про скандальне інтерв'ю Меган у Опри Вінфрі

Мішель Обама висловилася про інтерв'ю Меган Маркл, яке вона разом із чоловіком принцом Гаррі дала ведучій Опрі Вінфрі. "Я просто молюся, щоб було прощення", – сказала колишня перша леді США.

Мішель Обаму запитали, що вона думає про інтерв'ю герцога і герцогині Сассекських.

Фото: instagram.com/barackobama

"Коли я думаю про те, через що вони проходять, я згадую про важливість сім'ї і просто молюся, щоб в якийсь момент було прощення, щоб були ясність, любов, щоб все вирішилося. Тому що немає нічого важливішого за сім'ю", – сказала 57-річна Обама в інтерв'ю Access Hollywood .

Читайте також:
Меган Маркл обговорює можливість балотуватися в президенти США – ЗМІ

Дружина Барака Обами висловила надію, що Меган і Гаррі "зможуть знайти ясність, любов і вирішити ситуацію" та зможуть пробачити королівській сім'ї після заяв про расизм і цькування.

Меган Маркл і принц Гаррі
Меган Маркл і принц Гаррі
Фото: Instagram

Нагадаємо, в інтерв'ю Опрі Вінфрі Меган Маркл і принц Гаррі відверто розповіли про життя в королівській родині. Це спричинило ряд скандальних заяв, в тому числі, про расизм в палаці і думки про суїцид Меган.

Ми зібрали всі головні моменти інтерв'ю Меган і Гаррі тут. Раніше також повідомлялося, що Меган Маркл звернулася до Букінгемського палацу з несподіваним проханням.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
У США розкупили садові стільці - такі ж, на яких сиділа Меган Маркл в гостях у Опри Єлизавета II і принц Чарльз підтвердили, що королівська сім'я "не расистська" Меган Маркл порекомендувала королівській сім'ї "видихнути", тому що не оприлюднила імен
мішель обама Королівська сім'я Меган Маркл
Реклама

Новини партнерів

Рыси в Карпатах — в сети опубликовали уникальные фото
Рыси в Карпатах — в сети опубликовали уникальные фото
Корисні звички для здорового сну. Як підготуватися до нього
Корисні звички для здорового сну. Як підготуватися до нього
Рыси в Карпатах — в сети опубликовали уникальные фото
Рыси в Карпатах — в сети опубликовали уникальные фото
Корисні звички для здорового сну. Як підготуватися до нього
Корисні звички для здорового сну. Як підготуватися до нього

Популярні статті

Вчора, 18:24Смачно

Як смачно зварити гречку на гарнір

Вчора, 14:58Фаново

Календар Великодня за роками: як розрахувати перехідні свята

Вчора, 14:12Зірково

Меган Маркл звернулася до Букінгемського палацу з несподіваним проханням

Вчора, 13:54Зірково

"Ще подивимося, що це за тип": реакція Тіматі і глядачів на Добриніна, який став ведучим російського "Холостяка"

Вчора, 12:54Фаново

Сплять разом: 8-річна українка заявила про стосунки з 13-річним блоґером (фото)

Вчора, 05:57Психо

Гороскоп на сьогодні 15 березня: Овна чекає нелегкий понеділок, а Тельцям потрібно заспокоїтися

14 березняСмачно

Як правильно зберігати цибулю в домашніх умовах: головні правила

14 березняСмачно

Як легко позбутися кісток у рибі: оригінальне рішення

14 березняЗірково

Полякова програла спір Данилку і роздяглася у прямому ефірі

14 березняEvents

Прощена неділя: милі листівки, картинки і вірші

14 березняПсихо

Гороскоп на тиждень 14-20 березня: всі знаки зодіаку

14 березняEvents

З Прощеною неділею: тематичні листівки, вірші і проза в день прощення

13 березняЗірково

У новому випуску шоу "Маска" розсекретили Мольфара (фото)

13 березняФаново

Прощена неділя-2021: що ні в якому разі не можна робити 14 березня

13 березняЗірково

З Пугачовою, Кіркоровим і Собчак: Настя Івлєєва розкішно відсвяткувала 30-річчя

13 березняПсихо

Прощена неділя-2021: як попросити пробачення

Новини партнерів

Несподіваний спосіб збереження молодості назвали вчені 
Несподіваний спосіб збереження молодості назвали вчені 
Механизм необратимого старения крови раскрыли ученые
Механизм необратимого старения крови раскрыли ученые
Магниты iPhone 12 для Magsafe могут отключить кардиостимулятор
Магниты iPhone 12 для Magsafe могут отключить кардиостимулятор
Несподіваний спосіб збереження молодості назвали вчені 
Несподіваний спосіб збереження молодості назвали вчені 
Механизм необратимого старения крови раскрыли ученые
Механизм необратимого старения крови раскрыли ученые
Механизм необратимого старения крови раскрыли ученые
Механизм необратимого старения крови раскрыли ученые
Магниты iPhone 12 для Magsafe могут отключить кардиостимулятор
Магниты iPhone 12 для Magsafe могут отключить кардиостимулятор
Несподіваний спосіб збереження молодості назвали вчені 
Несподіваний спосіб збереження молодості назвали вчені 

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти