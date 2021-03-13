У США розкупили садові стільці – такі ж, на яких сиділа Меган Маркл в гостях у Опри

Двогодинне інтерв'ю Меган і Гаррі тільки у штатах подивилися 17 мільйонів разів

Двогодинне інтерв'ю Меган Маркл і принца Гаррі в гостях у Опри Вінфрі тільки в Америці переглянули 17 мільйонів людей. Глядачі не тільки слухали, що розповідає подружжя, а й розглядали – у що ті одягнені, взуті... і не тільки.

Наступного ранку після інтерв'ю в пресі з'явився опис садових стільців, на яких сиділи принц Гаррі, Меган Маркл і Опра Вінфрі. Ціна меблів становить від 500 до 600 доларів за дві одиниці.

Через кілька годин бажаючі вигребли усі запаси схожих стільців у всіх онлайн магазинах.

Анна Левицька, новини "Сьогодні", телеканал "Україна" Відео: Сьогодні

Також шанувальники Меган і Гаррі шукають, у що була вдягнена пара. Принц Гаррі – в костюмі за 650 доларів, білій сорочці і без краватки, а Меган Маркл – в шовковій сукні від італійського дизайнера. Ціна вбрання кусається – 4700 доларів.

Втім, і у США, і у Великій Британії давно обговорюють схожу звичку – стежити за тим, у що вдягається дружина іншого принца, Вільяма. Це називають ефектом Кейт або ефектом герцогині Кембриджської.

Варто Кейт з'явитися в твідовому темно-синьому костюмі, як вже через півгодини його розкупили онлайн.

Раніше мі писали, що в Букінгемському палаці відреагували на інтерв'ю Гаррі і Меган – офіційна заява.

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