Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

У США розкупили садові стільці – такі ж, на яких сиділа Меган Маркл в гостях у Опри

Сьогодні, 12:47

Двогодинне інтерв'ю Меган і Гаррі тільки у штатах подивилися 17 мільйонів разів

Двогодинне інтерв'ю Меган Маркл і принца Гаррі в гостях у Опри Вінфрі тільки в Америці переглянули 17 мільйонів людей. Глядачі не тільки слухали, що розповідає подружжя, а й розглядали – у що ті одягнені, взуті... і не тільки.

Наступного ранку після інтерв'ю в пресі з'явився опис садових стільців, на яких сиділи принц Гаррі, Меган Маркл і Опра Вінфрі. Ціна меблів становить від 500 до 600 доларів за дві одиниці.

Через кілька годин бажаючі вигребли усі запаси схожих стільців у всіх онлайн магазинах.

Анна Левицька, новини "Сьогодні", телеканал "Україна"
Відео: Сьогодні

Також шанувальники Меган і Гаррі шукають, у що була вдягнена пара. Принц Гаррі – в костюмі за 650 доларів, білій сорочці і без краватки, а Меган Маркл – в шовковій сукні від італійського дизайнера. Ціна вбрання кусається – 4700 доларів.

Читайте також:
Джилл Байден повторила образ Меган Маркл: знак підтримки чи збіг?

Втім, і у США, і у Великій Британії давно обговорюють схожу звичку – стежити за тим, у що вдягається дружина іншого принца, Вільяма. Це називають ефектом Кейт або ефектом герцогині Кембриджської.

Варто Кейт з'явитися в твідовому темно-синьому костюмі, як вже через півгодини його розкупили онлайн.

Раніше мі писали, що в Букінгемському палаці відреагували на інтерв'ю Гаррі і Меган – офіційна заява.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Мільйони доларів: розкрита сума спадщини принца Гаррі від принцеси Діани Єлизавета II і принц Чарльз підтвердили, що королівська сім'я "не расистська" Принц Вільям вперше прокоментував скандальне інтерв'ю брата
Королівська сім'я Меган Маркл
Реклама

Новини партнерів

Билык показала повзрослевшего, но странного сына с невестой
Билык показала повзрослевшего, но странного сына с невестой
Алина Гросу собралась замуж за известного российского актера?
Алина Гросу собралась замуж за известного российского актера?
Дикий восторг: MARUV не стесняясь позировала в мокром купальнике
Дикий восторг: MARUV не стесняясь позировала в мокром купальнике
Четыре самых жадных знака Зодиака: кто они и как их понять
Четыре самых жадных знака Зодиака: кто они и как их понять

Популярні статті

Сьогодні, 11:45Фаново

Прощена неділя-2021: що ні в якому разі не можна робити 14 березня

Сьогодні, 10:35Психо

Прощена неділя-2021: як попросити пробачення

Сьогодні, 08:54Events

Перший весняний молодик: що у жодному разі не можна робити на молодий місяць у Рибах

Вчора, 18:47Модно

Як прати пуховик в домашніх умовах і чи можна це робити в пральній машині

Вчора, 15:39Модно

Як чистити нубук: покрокова інструкція

Вчора, 14:25No Stress

5 трендових закладів для відпочинку в Одесі: вибір редакції

Вчора, 14:06Events

Прощена неділя-2021: традиції дня

Вчора, 13:14Психо

Карта бажань на молодика: як правильно зробити

Вчора, 12:13Зірково

Сосєдов пояснив, чому Пугачова стала популярнішою за Ротару: "Що такого в ній було? Нічого!"

Вчора, 10:11Смачно

Салати з редису: 3 весняних рецепти

Вчора, 06:35Психо

Гороскоп на сьогодні 12 березня: Овнам не можна поспішати, а Тельці зможуть знайти кохання

11 березняСмачно

Як почистити гранат за 30 секунд: лайфхак

11 березняЗірково

Олена Зеленська про свій "модний скандал" через жовту сукню в Японії: "Ці люди помилилися"

11 березняМодно

Як чистити срібло: корисні поради

11 березняЗірково

Гросу про коментарі Полякової на шоу "Маска": "Я просто в шоці"

10 березняСмачно

Як правильно тушкувати капусту: 5 рецептів

Новини партнерів

Вкусный рецепт. Как приготовить домашние пирожки
Вкусный рецепт. Как приготовить домашние пирожки
Если лень идти за хлебом. Как приготовить лепешки на кефире
Если лень идти за хлебом. Как приготовить лепешки на кефире
Красавица: как выглядит дочь Андрея Доманского и Лидии Таран
Красавица: как выглядит дочь Андрея Доманского и Лидии Таран
Готовится 15 минут. Рецепт сочной буженины
Готовится 15 минут. Рецепт сочной буженины
Потрясающая украинка. Ее прессу позавидует даже Бех-Романчук
Потрясающая украинка. Ее прессу позавидует даже Бех-Романчук
Что-то новенькое: Волочкова нашла куда сесть на шпагат
Что-то новенькое: Волочкова нашла куда сесть на шпагат
Девушки с обычной внешностью, влюбившие в себя мировых звезд
Девушки с обычной внешностью, влюбившие в себя мировых звезд
В обнимку с бутылкой: Гросу показала себя в неприглядном свете
В обнимку с бутылкой: Гросу показала себя в неприглядном свете

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти