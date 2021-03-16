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Мишель Обама считает, что Меган и Гарри должны простить королевскую семью

Сегодня, 09:32

Бывшая первая леди США высказалась о скандальном интервью Меган у Опры Уинфри

Мишель Обама высказалась об интервью Меган Маркл, которое она вместе с мужем принцем Гарри дала ведущей Опре Уинфри. "Я просто молюсь, чтобы было прощение", – сказала бывшая первая леди США.

Мишель Обаму спросили, что она думает об интервью герцога и герцогини Сассекских.

Барак и Мишель Обама
Барак и Мишель Обама
Фото: instagram.com/barackobama

"Когда я думаю о том, через что они проходят, я вспоминаю о важности семьи и просто молюсь, чтобы в какой-то момент было прощение, чтобы были ясность, любовь, чтобы все разрешилось. Потому что нет ничего важнее семьи", – сказала 57-летняя Обама в интервью Access Hollywood.

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Супруга Барака Обамы выразила надежду, что Меган и Гарри "смогут обрести ясность, любовь и разрешить ситуацию" и смогут простить королевскую семью после заявлений о расизме и травле.

Меган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри
Фото: Instagram

Напомним, в интервью Опре Уинфри Меган Маркл и принц Гарри откровенно рассказали о жизни в королевской семье. Это повлекло за собой ряд скандальных заявлений, в том числе, о расизме во дворце и мыслях о суициде Меган.

Мы собрали все главные моменты интервью Меган и Гарри здесь. Ранее также сообщалось, что Меган Маркл обратилась в Букингемский дворец с неожиданной просьбой.

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