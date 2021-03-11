Меган Маркл порекомендувала королівської сім'ї "видихнути", тому що не оприлюднила імен

Герцогиня Сассекська не шкодує про резонансне інтерв'ю

Уже який день весь світ обговорює скандальне інтерв'ю Меган Маркл і принца Гаррі. Поки щ королівська сім'я намагається запобігти наслідкам одкровень і все спростовує. Герцогиня Сассекська дає нові коментарі, правда поки через друзів. Як пише Daily Mail з посиланням на близьких друзів, Меган Маркл не шкодує про резонансне інтерв'ю, і навіть вважає його одним з кращих рішень в житті.

Як передають близькі друзі, королівська сім'я має "видихнути", що дружина принца Гаррі не вдавалася в подробиці того, що відбувається за дверима палацу і не називала імен.

Меган Маркл і принц Гаррі Фото: Instagram

"Меган розповіла, що абсолютно не шкодує про сказане в інтерв'ю і що розмова з Опрою, стала очищенням – краще рішення в її житті, крім весілля з Гаррі. Вона сказала, що відстоює свою правду і що в кінцевому підсумку всі залучені люди переможуть, тому що тепер все відомо і це початок зцілення ", – розповіло джерело Daily Mail.

Також друзям Меган Маркл розповіла, що не стежить за новинами в пресі, так як турбується про своє здоров'я і здоров'я малюка. І додала, що на контакт з королівської сім'ї готова йти.

Раніше принц Вільям вперше прокоментував інтерв'ю Меган Маркл і принца Гаррі.

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