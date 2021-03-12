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Єлизавета II і принц Чарльз підтвердили, що королівська сім'я "не расистська"

Сьогодні, 14:14

Вчора герцог Кембриджський порушив мовчанку і прокоментував скандальне інтерв'ю

Королева Єлизавета II і її старший син принц Чарльз підтримали принца Вільяма, який вчора спростував заяву Меган і Гаррі про расизм в королівській родині.

Як повідомляє Daily Mail, вчора Герцог Кембриджський першим з королівської сім'ї прокоментував заяву зі скандального інтерв'ю подружжя і сказав, що їхня сім'я "взагалі не расистська".

Відмітимо, що під час інтерв'ю Опрі Вінфрі Меган Маркл сказала, що хтось із монаршої родини був стурбований тим, який колір шкіри буде у їхнього з Гаррі сина, принца Арчі.

Королева Єлизавета II
Королева Єлизавета II
Фото: Reuters

Також у принца Вільяма запитали, чи розмовляв він зі своїм братом.

"Ні, я ще не говорив з ним, але я зроблю це", – сказав він.

Крім цього стало відомо, що секретарі Кейт Міддлтон і принца Вільяма спочатку наполягали на тому, щоб подружжя не коментували інтерв'ю Меган і Гаррі.

Але за словами представників принца Вільяма, він впорався з відповідями на питання "дуже добре, враховуючи емоції та масштаб всього цього".

Раніше стало відомо, що королівська сім'я стурбована станом 99-річного чоловіка Єлизавети II після інтерв'ю Меган і Гаррі.

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