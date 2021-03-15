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Меган Маркл звернулася до Букінгемського палацу з несподіваним проханням

Сьогодні, 14:12

Герцогиня Сассекському відреагувала на звинувачення в булінгу

Пристрасті навколо Меган Маркл і королівської сім'ї не вщухають. В тому самому скандальному інтерв'ю дружина принца Гаррі скаржилася, що їй важко жилося в королівській родині, а тепер Букінгемський палац починає розслідування після скарг співробітників палацу на цькування з боку герцогині Сассекської.

Як пише Sunday Times, чиновники палацу вирішили, що доцільно не проводити внутрішнє розслідування звинувачень на адресу Меган Маркл, як зазвичай відбувається. Зате цим питанням буде займатися стороння юридична фірма.

Згідно з отриманою інформацією, колишні і нинішні співробітники розкажуть все слідчим. А ось принца Гаррі і Меган Маркл до розслідування залучати не збираються.

Меган Маркл
Меган Маркл
Фото: Getty Images

Зазначається, що в минулому місяці кілька співробітників Кенсингтонського палацу, в якому проживали принц Гаррі і Меган Маркл, поскаржилися на знущання і приниження з боку герцогині Сассекської.

Також раніше Джейсон Кнауф секретар зі зв'язків з громадськістю скаржився на неприйнятну поведінку дружини принца Гаррі.

Меган Маркл спростовувала всі звинувачення. Але як пише Sunday Times , вона вже встигла відреагувати на новину і запросила у Букінгемського палацу докази звинувачень, які прозвучали на її адресу. Герцогиня Сассекська хоче, аби їй надалм електронні листи і текстові повідомлення.

Раніше Меган Маркл висловилася про реакцію Букінгемського палацу на інтерв'ю.

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