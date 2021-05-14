Меладзе з синцями під очима майже не спить після народження дитини (відео)

Валерій Меладзе та Альбіна Джанабаєва святкують місяць з дня народження третьої спільної дитини

Альбіна Джанабаєва і Валерій Меладзе стали батьками втрете. Місяць тому у пари народилася дівчинка, яка тепер не дає їм спати.

Зірковий тато поділився в своєму Instagram-профілі коротким роликом, в якому вони з дружиною показали, як справляються з обов'язками батьків. Спойлер: не дуже добре.

"Ось і пройшов місяць. Справляємося", – написав у пості Валерій. На відео вони з Альбіною зображені в оточенні дитячого одягу, співачка заколисує дочку в колясці, обидва – з величезними синцями під очима.

У самому відео Валерій з Альбіною пожартували про те, що раніше не любили спати, "тому що на вісім годин випадаєш із життя", а тепер, з цієї ж причини вони люблять спати.

Звичайно, це все своєрідний гумор Меладзе і Джанабаєвої. Впевнені, вони щасливі, що в їхньому житті з'явилася третя дитина.

Раніше продюсер Костянтин Меладзе розсекретив незвичайне ім'я дитини Альбіни Джанабаєвої та його брата Валерія Меладзе.

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