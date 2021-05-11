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Помер батько Адель, з яким співачка не встигла помиритися

Сьогодні, 15:22

Марк Еванс помер у віці 57 років від раку кишечника. Він кинув сім'ю, коли Адель була зовсім маленькою

Стосунки Адель, якій нещодавно виповнилося 33 роки, та її батька Марка Еванса не можна назвати ідеальними. Вони практично не бачилися і не спілкувалися, але співачка все одно оплакує смерть тата.

Напередодні британська преса повідомила, що Еванс помер у віці 57 років після тривалої боротьби з раком. Джерело The Sun стверджує, що Адель засмучена звісткою про свого батька, а сам Марк кілька разів намагався налагодити контакт з дочкою.

"Сім'я Марка, звичайно, дуже засмучена його смертю. Він завжди сподівався, що з Адель все вийде, але до кінця це залишалося нестерпним. Він декілька разів намагався виправити ситуацію, та, вочевидь, це тривало дуже довго", – цитує видання інсайдера.

Адель з татом
Фото: Splash

У 2013 році Марк Еванс повідомив, що бореться з раком кишечника. Він побоювався, що ніколи не зустріне свого онука Анджело, якого Адель народила в шлюбі з Саймоном Коннекі. Чоловік також був впевнений, що дочка налаштована проти нього.

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Виконавиця кілька разів публічно говорила про свої розірвані стосунки із батьком. Адель зазначала, що не відчувала ненависті до нього, хоча їхні стосунки ще більше погіршилися по мірі зростання її слави. У тому провина Марка, який залишив маленьку Адель та її маму багато років тому.

"Я був гнилим батьком в той час, коли дійсно був потрібен їм. Я закладав по два літри горілки і сім або вісім пінт Stella кожен день. Я пив так три роки. Мені було дуже соромно за те, ким я став, і я знав, що краще, що я можу зробити для Адель, – це переконатися, що вона ніколи не побачить мене в такому стані", – говорив Марк в інтерв'ю.

Раніше повідомлялося, що Адель і Саймон Коннеккі досягли угоди про розлучення.

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