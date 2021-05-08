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Леся Нікітюк з мамою не поділили величезний букет квітів

Сьогодні, 13:11

Ведуча заздалегідь привітала маму з Міжнародним днем матері

День матері в Україні в 2021 році відзначається у другу неділю цього місяця – 9 травня. Леся Нікітюк, яка днями полетіла до Туреччини, привітала свою маму заздалегідь.

В Instagram-профілі ведуча опублікувала кадри, на яких зображена разом з мамою Кет. "Коли будете вітати своїх мам, передавайте їм привіт від мене", – додала підпис Леся.

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

На знімках Леся Нікітюк та її мама ніби ділять між собою троянди. Виглядає дуже переконливо і забавно.

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

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Підписники Лесі приєдналися до поздоровлень і написали багато компліментів жінкам:

  • "Ваша мама іскорка. Многая літа"
  • "Красуні"
  • "Добре, коли є мама"
  • "Які ви гарні"
Скріншот: instagram.com/lesia_nikituk

Раніше ми писали, що Леся Нікітюк поскаржилася фоловерам на Вінницю.

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