Леся Нікітюк з мамою не поділили величезний букет квітів
Ведуча заздалегідь привітала маму з Міжнародним днем матері
День матері в Україні в 2021 році відзначається у другу неділю цього місяця – 9 травня. Леся Нікітюк, яка днями полетіла до Туреччини, привітала свою маму заздалегідь.
В Instagram-профілі ведуча опублікувала кадри, на яких зображена разом з мамою Кет. "Коли будете вітати своїх мам, передавайте їм привіт від мене", – додала підпис Леся.
На знімках Леся Нікітюк та її мама ніби ділять між собою троянди. Виглядає дуже переконливо і забавно.
Підписники Лесі приєдналися до поздоровлень і написали багато компліментів жінкам:
- "Ваша мама іскорка. Многая літа"
- "Красуні"
- "Добре, коли є мама"
- "Які ви гарні"
Раніше ми писали, що Леся Нікітюк поскаржилася фоловерам на Вінницю.
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