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Меладзе с синяками под глазами почти не спит после рождения ребенка (видео)

Сегодня, 09:43

Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева празднуют месяц со дня рождения третьего общего ребенка

Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе стали родителями в третий раз. Месяц назад у пары родилась девочка, которая теперь не дает им спать.

Звездный папа поделился в своем Instagram-профиле коротким роликом, в котором они с супругой показали, как справляются с обязанностями родителей. Спойлер: не очень хорошо.

, Valery Meladze (@meladzevalerian)

"Вот и прошел месяц. Справляемся", – написал в посте Валерий. На видео они с Альбиной изображены в окружении детской одежды, певица убаюкивает дочку в коляске, оба – с огромными синяками под глазами.

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В самом видео Валерий с Альбиной пошутили о том, что раньше не любили спать, "потому что на восемь часов выпадаешь из жизни", а теперь, по этой же причине они любят спать.

Конечно, это все своеобразный юмор Меладзе и Джанабаевой. Уверены, они счастливы, что в их жизни появился третий ребенок.

Ранее продюсер Константин Меладзе рассекретил необычное имя ребенка Альбины Джанабаевой и его брата Валерия Меладзе.

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