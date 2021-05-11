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Кейт Хадсон спантеличила моложавим виглядом своєї 75-річної мами: Старіє, як хороше вино

Сьогодні, 15:27

Акторки провели сімейне свято разом і зробили серію фотографій. Підписники Кейт були вражені тим, як виглядає її мама

Кейт Хадсон з мамою
Кейт Хадсон з мамою
Фото: instagram.com/katehudson

Зірка комедій "Як позбутися хлопця за 10 днів" і "Нестерпні леді", 42-річна акторка Кейт Хадсон, яка раніше розчулила Мережу знімком з дитиною, показала фото зі своєю 75-річною мамою, лауреаткою "Оскара" Голді Хоун. Зіркові дочка і матуся позували під час сімейного відпочинку в Міжнародний день матері, та обидві виглядали молодшими за свої роки.

Знімками зі свята Кейт Хадсон поділилася у своєму Instagram-акаунті. На фото акторки позують з келихами в руках, усміхаючись на камеру. Здається, секрети молодості Кейт Хадсон перейняла від своєї мами, яка в 75 виглядає чудово.

Кейт Хадсон з мамою
Кейт Хадсон з мамою
Фото: instagram.com/katehudson

"Я роблю все це для своїх дітей і їхнього майбутнього. І мені пощастило, що у мене був фундамент, натхненний моєї своєю матір'ю Голді. Мамам всюди, з Днем матері. І завжди знайте: якщо це схоже на важку роботу, це безперечно хороша робота! Тому що виховання наступного покоління ніколи не має бути легким. Всім кохання", – написала Кейт Хадсон.

На іншому фото вся сім'я Хадсон позувала в саду за столом.

Кейт Хадсон з сім'єю
Кейт Хадсон з сім'єю
Фото: instagram.com/katehudson

У коментарях прихильники Кейт Хадсон залишили безліч компліментів:

  • "Ваша мама брала таблетки від молодості? Вона така чудова. Культова"
  • "Гарна сім'я! (Голді старіє, як хороше вино – завжди приголомшлива – а ви станете близнюками)!

Раніше повідомлялося, що актори Джей Ло і Бен Аффлек провели відпустку разом.

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Джерело: instagram.com/katehudson
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