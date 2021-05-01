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Костянтин Меладзе розсекретив незвичайне ім'я дитини Альбіни Джанабаєвої

Сьогодні, 17:50

12 квітня Валерій Меладзе та Альбіна Джанабаєва стали батьками. Це їхня третя спільна дитина

У 42-річної Альбіни Джанабаєвої і 55-річного Валерія Меладзе вже троє спільних дітей. Тепер крім двох синів пара буде виховувати ще й дочку.

Брат Валерія, відомий продюсер Костянтин Меладзе, навколо якого розгорівся секс-скандал, розсекретив ім'я племінниці.

"Я вшосте дядько. Назвали Агата", – розповів Костянтин в інтерв'ю, опублікованому на YouTube-каналі програми Люди великого міста.

Альбіна Джанабаєва в Instagram-профілі поділилася однією з перших фотографій з донькою. Правда, малятко Агату на ній не видно. У кадрі зіркова мама зображена разом з чоловіком Валерієм, а їхня новонароджена дочка лежить в колясці.

Фото: instagram.com/albinadzhanabaeva

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Екс-солістка "ВІА Гри" Альбіна Джанабаєва і Валерій Меладзе перебувають у шлюбі з 2014 року. У зоряної пари вже є двоє синів – Костянтин, який народився в 2004 році і Лука, що з'явився на світ в 2014 році. Крім того, у 55-річного співака є троє дочок від першого шлюбу.

Раніше Валерій Меладзе відреагував на звинувачення Ані Лорак в харассменті.

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