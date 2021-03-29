Принц Вільям визнаний найсексуальнішим лисим чоловіком. Він обігнав навіть Брюса Вілліса!

Герцог Кембриджський обігнав Брюса Вілліса і Двейна "Скелю" Джонсона

Принц Вільям, який разом з Кейт Міддлтон виїхав з палацу після скандалу з принцом Гаррі, виявився на першому місці в рейтингу найсексуальніших чоловіків у світі! Про це свідчать недавні дослідження фахівців з косметичної хірургії Longevita.

Були проаналізовані тисячі блогів, статей і сторінок в Google, де принца Вільяма назвали "сексуальним" 17,6 мільйонів разів, повідомляє People.

Герцог Кембриджський обігнав Майка Тайсона, Джейсона Стейтема, Пітбуля і Майкла Джордана, які увійшли в п'ятірку кращих чоловіків списку.

Принц Вільям Фото: Getty Images

У дослідженні також згадувалися актори Двейн "Скеля" Джонсон, Брюс Вілліс, Він Дізель, Джон Траволта і боксер Флойд Мейвезер.

"Є чимало лисих громадських діячів, якими ми можемо помилуватися", – сказав представник Longevita.

У соцмережах багато хто не сприйняв цю інформацію всерйоз і здивувався, як принц Вільям зміг обігнати акторів і спортсменів, які регулярно займали високі рядки в рейтингах найсексуальніших чоловіків світу.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон стала на бік принца Вільяма після інтерв'ю Меган і Гаррі.

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