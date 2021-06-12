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Кейт Міддлтон носить браслет, який належав принцесі Діані (фото)

Сьогодні, 12:00

Принц Вільям і принц Гаррі успадкували колекцію прикрас своєї матері, а їхні дружини іноді носять ці прикраси

Кейт Міддлтон носить браслет принцеси Діани
Кейт Міддлтон носить браслет принцеси Діани
Фото: Getty Images

Після зустрічі з Джилл Байден Кейт Міддлтон приєдналася до королеви Єлизавети, принца Чарльза, Камілли, герцогині Корнуолльскої та принца Вільяма на саміті G-7.

Рожеву сукню Кейт змінила на елегантний білий аутфіт з браслетом із трьох ниток з перлами і діамантами, який колись належав принцесі Діані.

Кейт Міддлтон одягла браслет принцеси Діани до білого аутфіту на зустрічі G-7
Кейт Міддлтон одягла браслет принцеси Діани до білого аутфіту на зустрічі G-7
Фото: Getty Images

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Мама принців Вільяма і Гаррі Діана Спенсер носила цю прикрасу кілька разів, у тому числі в дуеті з її відомою розшитою перлами сукнею "Елвіс".

Принцеса Діана носила перловий браслет під час візиту до Гонконгу
Принцеса Діана носила перловий браслет під час візиту до Гонконгу
Фото: Getty Images

Принц Вільям і принц Гаррі успадкували колекцію прикрас своєї матері, а їхні дружини іноді носять деякі з коштовностей.

Кейт Міддлтон раніше вже одягала цей браслет: під час прийому в Берліні 2017 року, а також під час свого королівського турне Швецією 2018 року.

Крім того, Кейт носить одну з найбільш значущих прикрас, яка теж належала матері її чоловіка, – це каблучка з величезним сапфіром. Принцеса Діана отримала її від принца Чарльза, коли той робив їй пропозицію руки і серця. Після каблучка потрапила до принца Вільяма.

Нещодавно Кейт Міддлтон і принц Вільям запустили свій YouTube-канал.

Дивіться їхнє перше відео:

Днями також повідомлялося, що принци Гаррі та Вільям звинуватили корпорацію BBC в смерті їхньої матері принцеси Діани.

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