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Єлизавета II не має наміру більше мовчати після скандалу Меган Маркл і принца Гаррі з BBC

Сьогодні, 16:50

Єлизавета II дозволила порушити суворе правило, і тепер можна спростовувати заяви принца Гаррі та Меган Маркл, якщо вони неправдиві

Єлизавета II дозволила спростовувати звинувачення Меган Маркл і принца Гаррі
Єлизавета II дозволила спростовувати звинувачення Меган Маркл і принца Гаррі
Фото: Getty Images

Якщо раніше Меган Маркл і принц Гаррі могли розповідати про королівську сім'ю і знали, що Букінгемський палац буде зберігати мовчання, то тепер Єлизавета II дозволила порушувати суворе правило – "Ніколи не скаржся і нічого не пояснюй". Отже, можна коментувати заяви, які викривляють висловлювання і вчинки високопоставлених членів королівської сім'ї. Про це повідомляє Daily Mail.

Королева прийняла таке рішення після ще одного скандалу за участю Меган Маркл і принца Гаррі. Не так давно вони звинуватили BBC в брехні і наклепі. А все через ім'я дочки Меган і Гаррі – Лілібет "Лілі" Діана Маунтбеттен-Віндзор. Журналісти BBC випустили матеріал про те, що герцоги Сассекські ніколи не консультувалися з Єлизаветою II стосовно імені спадкоємиці і без дозволу назвали дівчинку прізвиськом Її Величності. Принц Гаррі та Меган Маркл вирішили подати до суду на ЗМІ. Представники герцогів Сассекських стверджують, що принц Гаррі радився з бабусею щодо імені дочки.

Єлизавета II дозволила порушити членам королівської сім'ї одне з найсуворіших правил
Єлизавета II дозволила порушити членам королівської сім'ї одне з найсуворіших правил
Фото: Instagram

А ось один з королівських інсайдерів розповів, що Гаррі спілкувався з бабусею, але не питав дозволу, чи можна назвати дочку Лілібет – він просто поставив королеву перед фактом.

Раніше з'являлася інформація, що Її Величність незадоволена ім'ям, яке дали дитині. Лілібет – прізвисько, яким королеву називали в дитинстві. До недавнього часу єдиною людиною, яка використовувала це ім'я, звертаючись до Єлизавети II, був її чоловік – принц Філіп, який помер у квітні цього року.

Можливо, ця ситуацію отримає розв'язку після приїзду принца Гаррі в Лондон.

Нагадаємо, Єлизавети II вже запросила Гаррі пообідати з нею в Віндзорському замку, коли він прибуде зі США на церемонію відкриття пам'ятника принцесі Діані.

Королева Єлизавети II править найдовше в історії Британії. Більше цікавих фактів з біографії Єлизавети II дивіться в сюжеті:

Раніше ми розповідали, що Кейт Міддлтон прокоментувала народження дочки Меган Маркл і принца Гаррі.

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Єлизавета II шоу-бізнес принц Гаррі Королівська сім'я Меган Маркл
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