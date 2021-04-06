Меган Маркл і принц Гаррі збрехали 17 раз під час скандального інтерв'ю Опрі Вінфрі

Британський телеведучий виявив багато невідповідностей в словах герцогів Сассекських

Принц Гаррі та Меган Маркл, про втечу з палацу яких знімуть фільм, як мінімум 17 разів збрехали під час скандального інтерв'ю Опрі Вінфрі. Принаймні так стверджує британський телеведучий Пірс Морган, який вже не перший раз гнівно висловлюється на адресу герцогині Сассекської.

Як повідомляє Daily Mail, у новому інтерв'ю телеведучий Пірс Морган обізвав принца Гаррі "плаксивою дитиною", а також заявив, що Меган Маркл серйозно помиляється у своїх словах. Пірс Морган виявив 17 невідповідностей в словах принца Гаррі та його дружини та додав, що вони назавжди втратили його довіру.

Принц Гаррі і Меган Маркл Фото: Getty Images

"17 різних тверджень, які прозвучали в інтерв'ю, виявилися або повністю помилковими, або сильно перебільшеними, або не мають доказів. Я не розумію, чому я повинен вірити людям, які не говорять правду", – сказав 56-річний ведучий.

Про що саме збрехали або перебільшили принц Гаррі та Меган Маркл – Пірс Морган не уточнив. Але за його словами, він був знайомий з принцесою Діаною, а тому переконаний, що вона була б в жаху, якщо дізналася про розбрат між принцом Гаррі та принцом Вільямом.

Дещо зі сказаного Меган Маркл під час інтерв'ю Опрі Вінфрі дійсно було брехнею. Наприклад, герцогиня Сассекська казала, що відчувала себе в палаці як в полоні. Насправді у неї не було обмежень навіть в кар'єрі – Єлизавета II дозволила Меган залишитися акторкою замість того, щоб виконувати королівські обов'язки.

Раніше з'явилася інформація про те, що Меган Маркл збирається народжувати доньку вдома.

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