Як принц Гаррі проводить час без Меган Маркл: фото

Від папараці онуку Єлизавети II не сховатися

Коли Меган Маркл і принц Гаррі були членами королівської сім'ї, як вони зізнавалися, їм хотілося більше свободи і менше уваги преси до них. Зараз онук Єлизавети II насолоджується своїм новим життям в США , правда від папараці втекти йому не вдалося. Герцога Сассекського сфотографували на прогулянці з собакою. Фото опублікувало видання People .

Принца Гаррі вдалося зняти на пляжі в Санта- Барбарі на прогулянці зі своїм собакою – чорним лабрадором на прізвисько Пула.

Принц Гаррі Фото: People

Для прогулянки з собакою онук Єлизавети II вибрав білу футболку і шорти, сонцезахисні окуляри і бейсболку. Також в руках у нього спеціальний утримувач-ключка для м'ячика, який він кидав собаці.

Принц Гаррі Фото: People

"Він виглядав абсолютно невимушено. У нього прекрасні стосунки зі своїм собакою, якого він вигулює без повідка. Він виглядав так само, як місцевий житель Монтесіто, який просто робить свою справу – дуже розслаблено гуляє босоніж", – розповіло джерело.

принц Гаррі Фото: People

Поки принц Гаррі насолоджується свободою і прогулянками з собакою, у нас локдаун. Розповідаємо п'ять фактів про новий локдаун, які повинен знати кожен. Пенсіонер-влогер Дід Панч в новому випуску YouTube-шоу пояснив: що, де і коли буде закрито. А також провів опитування і дізнався, як цей локдаун сприйняли українці.

Раніше ми розповідали, що принц Гаррі отримав великий спадок.

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