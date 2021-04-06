Принцеса Євгенія показала нове фото з правнуком Єлизавети II
Принцеса Євгенія народила хлопчика на початку лютого
На початку лютого цього року Єлизавета II стала прабабусею в вдев'яте. Принцеса Євгенія народила сина від Джека Бруксбенка, якого назвали Августом Філіпом Хоуком Бруксбенком.
В офіційному Instagram-профілі Євгенії з'явився новий знімок, на якому щаслива мама стоїть поруч із чоловіком, а він тримає на руках малюка.
"Бажаємо всім щасливої Пасхи і квітучої весни", – написано в пості. Фотографія зроблена на тлі величезного квітучого дерева.
У жовтні 2018 принцеса Йоркська Євгенія вийшла заміж за свого коханого, підприємця Джека Бруксбенка. Євгенія – внучка Єлизавети II, дочка принца Ендрю (сина королеви) і Сари, герцогині Йоркської. Вона дев'ята по лінії успадкування престолу, при цьому не виконує обов'язків члена королівської сім'ї.
Минулого разу 31-річна принцеса Йоркська ділилася знімком з малюком в березні, в день свого народження.
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