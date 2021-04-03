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Єлизавета II і принц Чарльз на прогулянці в королівському саду: нові фото

Сьогодні, 14:44

Королівський фотограф опублікував знімки Її Величності перед Великоднем

Опубліковані нові фото королеви Єлизавети II і її сина принца Чарльза. Знімки королівського фотографа Кріса Джексона з'явилися в Instagram напередодні католицького Великодня, яке в 2021 році відзначається 4 квітня.

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На фотографіях, зроблених в саду Фрогмор-хаусу у Віндзорі, Її Величність відображена в довгому зеленому пальті і хустці з квітковим принтом. Вона також одягла в'язані рукавички й чорні чоботи.

Фото: instagram.com/theroyalfamily

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72-річний принц Чарльз вибрав для прогулянки світло-коричневе пальто, темні штани і туфлі.

Фото: instagram.com/clarencehouse

А ось відомий український пенсіонер-влогер дід Панч випустив новий епізод свого YouTube-шоу, в якому розповів все, що потрібно знати про новий локдаун:

Нагадаємо, що раніше Єлизавета II виступила зі зверненням перед інтерв'ю принца Гаррі і Меган Маркл.

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