Єлизавета II і принц Чарльз на прогулянці в королівському саду: нові фото
Королівський фотограф опублікував знімки Її Величності перед Великоднем
Опубліковані нові фото королеви Єлизавети II і її сина принца Чарльза. Знімки королівського фотографа Кріса Джексона з'явилися в Instagram напередодні католицького Великодня, яке в 2021 році відзначається 4 квітня.
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На фотографіях, зроблених в саду Фрогмор-хаусу у Віндзорі, Її Величність відображена в довгому зеленому пальті і хустці з квітковим принтом. Вона також одягла в'язані рукавички й чорні чоботи.
72-річний принц Чарльз вибрав для прогулянки світло-коричневе пальто, темні штани і туфлі.
А ось відомий український пенсіонер-влогер дід Панч випустив новий епізод свого YouTube-шоу, в якому розповів все, що потрібно знати про новий локдаун:
Нагадаємо, що раніше Єлизавета II виступила зі зверненням перед інтерв'ю принца Гаррі і Меган Маркл.
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