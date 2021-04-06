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Меган Маркл и принц Гарри соврали 17 раз во время скандального интервью Опре Уинфри

Сегодня, 18:00

Британский телеведущий обнаружил много несоответствий в словах герцогов Сассекских

Принц Гарри и Меган Маркл, о побеге из дворца которых снимут фильм, как минимум 17 раз соврали во время скандального интервью Опре Уинфри. По крайней мере так утверждает британский телеведущий Пирс Морган, который уже не первый раз гневно высказывается в адрес герцогини Сассекской.

Как сообщает Daily Mail, в новом интервью телеведущий Пирс Морган обозвал принца Гарри "плаксивым ребенком", а также заявил, что Меган Маркл серьезно заблуждается в своих словах. Пирс Морган обнаружил 17 несоответствий в словах принца Гарри и его супруги и добавил, что они навсегда потеряли его доверие.

Принц Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл
Фото: Getty Images

"17 различных утверждений, прозвучавших в интервью, оказались либо полностью ложными, либо сильно преувеличенными, либо не имеющими доказательств. Я не понимаю, почему я должен верить людям, которые не говорят правду", – сказал 56-летний ведущий.

О чем именно соврали или преувеличили принц Гарри и Меган Маркл – Пирс Морган не уточнил. Но по его словам, он был знаком с принцессой Дианой, а поэтому убежден, что она была бы в ужасе, если узнала о раздоре между принцем Гарри и принцем Уильямом.

Некоторое из сказанного Меган Маркл во время интервью Опре Уинфри действительно было ложью. Например, герцогиня Сассекская говорила, что чувствовала себя во дворце как в плену. На самом деле у нее не было ограничений даже в карьере – Елизавета II разрешила Меган остаться актрисой вместо того, чтобы выполнять королевские обязанности.

Ранее появилась информация о том, что Меган Маркл собирается рожать дочку дома.

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