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Про втечу з палацу Меган Маркл і принца Гаррі знімуть фільм

Сьогодні, 14:41

Це вже буде третій фільм про пару

Королівськї сім'ї не варто розслаблятися. Після скандального інтерв'ю Меган Маркл і принц Гаррі приготували ще один сюрприз. Про бунтівну пару знімуть фільм.

"Гаррі і Меган: Втеча з палацу". Так буде називатися новий фільм про герцогів Сассекських. Про зйомки вже третьої стрічки про королівську паріуоголосив американський телеканал Lifetime. У ньому обіцяють розповісти, що насправді призвело до розриву подружжя з монаршої сім'єю і переїзду до Каліфорнії. Правда, зізнаються автори, після скандального інтерв'ю Гаррі і Меган Опрі Уїнфрі, сценарій довелося переписувати.

Принц Гаррі і Меган Маркл
Принц Гаррі і Меган Маркл
Фото: Скриншот из видео

Днями стало відомо, що принц Гаррі знайшов аж дві роботи в Кремнієвій долині. Він став директором із взаємодії компанії, котра надає психологічні консультації. А ще членом комісії, яка займається боротьбою з дезінформацією.

Більше про фільм про принца Гаррі і Меган Маркл дивіться в сюжеті:

Сюжет Кікоть Катерини
Відео: Сьогодні

Раніше ми розповідали, коли насправді відбулося весілля принца Гаррі і Меган Маркл.

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