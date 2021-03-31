Меган Маркл збирається народжувати вдома – ЗМІ

Інсайдер розповів про плани дружини принца Гаррі

Якщо у внучки Єлизавети II Зари Тіндалл домашніх пологів не було в планах, то Меган Маркл йде на цей крок усвідомлено. Про це розповів інсайдер наближений до герцогів Сассекських виданню Page Six.

За словами інсайдера, Меган хотіла народити сина Арчі у Фрогмор-котеджі, на той момент в їх з принцом Гаррі резиденції. Але пологи затримувалися, тому було прийнято рішення поїхати до приватної Портлендської лікарні Лондона, де 6 травня з'явився на світ первісток герцогів Сассекських.

Герцоги Сассекські з сином Арчі Фото: Getty Images

"План Меган був в тому, щоб народити Арчі вдома. Але, як то кажуть, хочеш насмішити Бога – розкажи йому про свої плани ... Зрештою, лікарі рекомендували їй лягти в лікарню, а безпечні пологи і здоров'я Арчі – єдине, що її тоді турбувало ", – розповів інсайдер.

Тепер же Меган планує дочку народжувати вдома.

"Зараз вони живуть в прекрасному будинку в Каліфорнії, і це відмінне місце, щоб народити дівчинку", – поділився інсайдер.

Зазначається, що дочка принца Гаррі і Меган Маркл стане першою дитиною британської королівської сім'ї, який народиться на території Сполучених Штатів.

Раніше ми розповідали, що слід знати про другому дитини принца Гаррі і Меган Маркл.

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